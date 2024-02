Alagič reaguje na kritiku po zrušení jej šou, ktorá bola prepadák: „Zmierte sa s tým, že nikdy nebudem tradičná moderátorka“

Slovenský divák je podľa jej slov viac opatrný, keď ju vidí na obraze.

Začiatkom roka TV JOJ oživila formát súťažnej relácie Heslo, ktorú však hneď po mesiaci zrušila. Dôvodom bola kritika šou od divákov a nízka sledovanosť. Už prvý odvysielaný diel nepriniesol veľké čísla a s každou ďalšou časťou bol počet sledujúcich menší. V pondelok 29. januára nepriniesol ani 9 % sledujúcich.

Po tom, čo televízia reláciu vyradila z programu, jej moderátorka Jasmina Alagič sa rozhodla objasniť situáciu. Na kritiku spojenú s reláciou reagovala živým vysielaním na svojom instagramovom profile.

Heslo nie je Heslo

Ponuku moderovať Heslo dostala pred pol rokom a dlho premýšľala, či ju vôbec prijme. Podľa jej slov však Heslo vysielané v rokoch 2017 a 2018, ktoré moderoval Milan Zimnýkoval alias Junior, bolo úplne iné ako aktuálne.

Jej relácia sa viac podobá na originál – licencovanú reláciu Password, ktorú moderuje dynamická Keke Palmer. Práve to ju namotivovalo ponuku prijať. Presvedčila ju aj nálada a ľudia zapojení do tvorby šou. „Po kamerových skúškach som sa rozhodla do toho ísť. Mám z toho najkrajšie spomienky,“ odôvodnila moderátorka.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Jasmina Alagič (@jasmina_alagic)

Jasmina sa vysielacieho času v prime-time dosť bála. Tvrdí, že sa ešte necíti na takejto moderátorskej úrovni. Na streamovacej platforme televízie s názvom JOJ Play sú podľa slov moderátorky čísla oveľa vyššie. Pravdepodobne to bude tým, že tam je publikum o čosi mladšie.

Takisto priznala, že z Česka mala omnoho lepšie divácke ohlasy. Slovenský divák je vraj viac opatrný, keď vidí takúto „vystrelenú šialenkyňu“. „Heslo je moja láska. S toľkými ľuďmi, čo som nadviazala priateľstvá, z kruhov, do ktorých som dovtedy ani nepáchla,“ skonštatovala aj napriek tomu, že šou nedosiahla ani 9 % sledovanosti. „Všetkému rozumiem, ale všetky televízie a programy vedzte, že ja nebudem úplne štandardnou normálnou moderátorkou,“ zasmiala sa na záver.

Je pravdepodobné, že Jasminu na TV JOJ ešte uvidíme v inom projekte. Spoluprácu s televíziou si veľmi chválila. Prezradila, že cez leto sa budú vysielať časti Hesla, ktoré už majú natočené. Jasmina sa osvedčila aj v ďalšom projekte televízie – v súťažnej šou Česko Slovensko má talent.