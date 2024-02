Funkčné aktívne látky, 100 % prírodné zloženie a udržateľné obaly. Toto je dôvod, prečo si zamiluješ českú kozmetiku LOBEY

Ak hľadáš produkty bez parabénov, GMO, parfémov a farbív, táto značka je pre teba ako stvorená.

Česká firma LOBEY si na domácej scéne získala veľkú obľúbenosť vo sfére starostlivosti o pleť. Teraz však vstúpila táto značka, ktorú založili traja kamaráti, i na slovenský trh. Takže pokiaľ hľadáš čisto prírodnú vegánsku kozmetiku, povieme ti, prečo bude LOBEY pre teba tip-top.

Všetko v BIO kvalite a vysoký podiel aktívnych látok

Táto kozmetická značka sa môže pýšiť svojim striktne prírodným zložením produktov, ktoré je dermatologicky testované a navyše plné aktívnych látok. Práve aktívne zložky fungujú tak, aby zasiahli špecifické problémy pleti, napríklad vrásky, hyperpigmentáciu, ekzém či akné.

Napríklad ich krém na akné obsahuje látku bioflavanoids concentrate, ktorá zabraňuje tvorbe čiernych bodiek, či ingredienciu skinperf LWG, ktorá uvoľňuje póry. Aktívna zložka Kalahari melon seed oil ti zase pomôže obnoviť kožnú bariéru a nájdeš ju v produkte Regeneračné olejové sérum.

„Definujeme problém a potom hľadáme spôsob, ako ho riešiť. Keď je to napríklad akné, zistíme po konzultácii s dermatológmi a výskumníkmi, ako vzniká, a následne sa snažíme nájsť riešenie vo forme aktívnych látok, pri ktorých je klinicky overené, že fungujú. V jednom produkte je dokonca niekoľko týchto aktívnych látok. Čo však v produktoch nenájdete, sú zbytočné syntetické parfumácie,“ uviedol jeden zo zakladateľov značky, generálny riaditeľ LOBEY, David Krobot.

Značka zaručuje, že produkty neobsahujú syntetické parfémy, PEG, parabény, farbivá, ropné produkty a GMO. Zdroj: lobey

No spolu s týmto je pre zakladateľov dôležitý i ďalší aspekt – efektivita. Preto sa LOBEY sústreďuje na klinicky overené zloženie, ktoré je prírodného charakteru. Všetky ingrediencie produktov LOBEY nájdeš zrozumiteľne vypísané, a tak sa nemusíš báť, že nepochopíš odborné názvy zložiek. Budeš tak presne vedieť, čo kupuješ.

Okrem iného, LOBEY svoju lásku k prírode dokazuje aj balením – všetky produkty majú obaly zo skla, z bambusu, dreva alebo recyklovaného plastu. Pokiaľ sa ti minie napríklad telové mlieko, môžeš si dokúpiť náhradnú náplň, ktorú po použití vyhodíš do triedeného plastu (alebo, keďže má uzáver, ju samostatne použi).

Značka má oficiálnu certifikáciu PETA, čo znamená, že je kompletne vegánska a netestuje na zvieratách.

Zdroj: lobey

Okrem starostlivosti o pleť má LOBEY v ponuke produkty na telo, vlasy a takisto produkty pre tých najmenších – LOBEYBABY. V ich e-shope si môžeš vybrať aj z kozmetických doplnkov, ako sú masážna kefa, tampóny z biobavlny a dokonca aj hodvábna súprava na spanie.

Ako vzniklo LOBEY?

Ako už bolo v úvode spomenuté, firmu založili v roku 2018 traja kamaráti z Brna – Tomáš, Milan a Dávid. Tomáš je skúsený vývojár kozmetiky, Milan zas špecialista v oblasti kvality a zdravotníckych prostriedkov a Dávid sa venuje marketingu.

Prvým dôvodom na založenie LOBEY bolo Dávidovo malé dieťa. Dávid chcel nájsť kozmetiku pre svojho syna, ktorá by bola na prírodnej báze, ale zároveň aj funkčná. Bohužiaľ, nepodarilo sa. Druhým dôvodom boli otázky od najbližších a kamarátov, prečo neskúsia svoje vlastné produkty ponúkať verejnosti. Vznikla tak myšlienka spojiť svoje skúsenosti a zmeniť situáciu na trhu.

Zdroj: lobey

Začiatky neboli ľahké, no za necelých 6 rokov si značka vybudovala pevné miesto na trhu a neustále rastie. Mesačne predajú 40-tisíc produktov a dnes dosahuje úspech a obraty (v roku 2021 z nuly na 2,8 milióna eur), vďaka ktorým ju možno považovať za lokálneho giganta v oblasti starostlivosti o pleť.

„LOBEY je skratka z anglického spojenia Life Of Beauty. Nie je to však len o kráse ľudí, ale i o kráse okolo, o životnom prostredí. Lacná kozmetika vzniká ako odpad pri výrobe ropy. Pridá sa do toho len nejaká vôňa a ľudia ju nakupujú ako blázniví. Ale vysušujú si tým pokožku, upchávajú póry. A to nemusím ani spomínať samotný dosah na prírodu,” vysvetľuje David Krobot.

“Preto máme v LOBEY jasný cieľ – vyrábať prírodnú, no zároveň vysokoúčinnú kozmetiku, ktorá pomáha ľuďom a neškodí prírode,” dodáva Krobot na záver.