Braňo predáva reality na Malorke. Keď som si porovnal, čo mi za tie šialené ceny ponúka Bratislava verzus Palma, bolo rozhodnuté

Na najväčší baleársky ostrov ho priviedla prekrásna príroda, no aj realitný raj. Na provízii dokáže dostať aj pol milióna eur. V rozhovore ti prezradí, prečo nešiel do trendujúceho Dubaja aj kde má nehnuteľnosť Brad Pitt.

Malorka, klenot Stredozemného mora a najväčší z baleárskych ostrovov, si v posledných rokoch získala srdcia mnohých. Je celkom možné, že tu pri rannom behu stretneš Brada Pitta či Catherine Zeta Jones.

Okrem pomyselného raja na zemi však ostrov predstavuje aj ten investičný. Svoje o tom vie aj úspešný Slovák Braňo Zlocha, ktorý tu predáva luxusné nehnuteľnosti. Za sebou má už 20-ročné skúsenosti v property manažmente na domácom trhu. Tie teraz úročí na španielskom ostrove.

Ešte predtým ako začal svoje pôsobenie na Malorke, rozhodol sa tam investovať do vlastného bývania v hlavnom meste Palme. „Najskôr som sa na to nepozeral len čisto investične, naopak, hľadal som niečo pre seba a svoju rodinu v zmysle dovolenkovej destinácie, ktorá má zároveň pridanú hodnotu.

Okrem toho Malorka je nesmierne stabilný trh a peniaze sa vám tu nikdy neznehodnotia,“

hovorí pre Refresher.

Slovák Braňo Zlocha pôsobí na Malorke ako externý realitný agent. V rozhovore ti poradí, na čo si dať pri kúpe nehnuteľnosti na španielskom ostrove pozor aj na aké lokality sa sústrediť v prípade, že máš menší budget. Zdroj: Zdroj: Aktuality.sk, foto: Diana Michaličová

„Neskôr som si uvedomil, že dovolenková apartmánová turistika nie je to, po čom som v skutočnosti túžil. Hľadal som určité navrstvenie, príležitosť, ako rozvinúť svoje know-how, ale aj potenciál tohto prekrásneho ostrova, ktorý mi prirástol k srdcu,“ dodáva. V rozhovore nám prezradil, v akom smere je Malorka výhodnejšia ako Dubaj či Kanárske ostrovy, ale aj to, ako si tu zaobstarať nehnuteľnosť aj za cenu bytu v Bratislave.





Slovák Braňo Zlocha spolupracuje ako externý realitný agent aj s americkou realitkou The Agency. Miliónové nehnuteľnosti predáva Slovákom, ale aj Nemcom či Britom. Zdroj: Foto: The Agency

Minulý rok ste sústredili polovicu svojho života do Palma de Mallorca. Prečo práve Malorka a nie trendujúci Dubaj či Albánsko?Ak by som tomu mal dať taký úvodný rámec, tak v porovnaní s Albánskom alebo Dubajom je Malorka pod demokratickou správou Európskej únie, nepotrebujeme tu riešiť žiadne transakcie týkajúce sa meny ani víza. Ale najdôležitejšie pre mňa je to, že Malorka ponúka bohatú históriu, architektúru, kultúru, a to s vôňou pomarančov a citrónovníkov, borovicových lesov, so zvlneným reliéfom, s kopcami hôr Serra de Tramuntana, pieskovými plážami a neopakovateľnou stredomorskou gastronómiou. Znie to zrejme básnicky, ale takto to cítim a toto je to, čo som v Dubaji nenašiel.

Ja som bratislavský Staromešťan a pre mňa je centrum Palmy s katedrálou, uličkami a kaviarňami oveľa srdcu bližšie ako sklenené butiky a mrakodrapy. Okrem toho Malorka sa s otepľovaním stáva 12-mesačnou destináciou. V neposlednom rade to chápem ako destináciu, ktorá je výnimočne dostupná aj z hľadiska počtu letov z Viedne a v sezóne aj z Bratislavy.

Keď treba, môžete odletieť prvým letom o 6.40 zo Schwechatu, okolo deviatej vystupujete v Palme a o 30 minút už môžete byť na pláži. Zároveň sa posledným letom v ten istý deň dostanete do Bratislavy a stíhate drink v Starom Meste.





Toto je niečo, čo sa nedá zopakovať v žiadnej inej destinácii. Do Marbelly či Malagy letíte o hodinu dlhšie, na Kanárske sa letí až päť hodín a do Dubaja tiež. Ale, samozrejme, za mojou investíciou na Malorke bola aj filozofia existencie.





Španielsky ostrov zlákal celebrity aj úspešného slovenského podnikateľa Braňa Zlochu. Predtým ako prišiel podnikať na Malorku, nabral 20 rokov skúseností v property manažmente bratislavskej City University. Zdroj: Archív/Braňo Zlocha

Čo tým myslíte?

Chcel som mať druhý domov alebo, inak povedané, stáť na dvoch nohách, na slovenskej a zahraničnej. Žijeme v neistej dobe, keď máme za hranicami vojnu, takže sa pokojne môže stať, že budete potrebovať alternatívu. A pri všetkej úcte k slovenským developerom, keď som si povedal, čo mi za tie šialené ceny ponúka Bratislava verzus Palma, bolo rozhodnuté.