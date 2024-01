Prvý trailer na Ja, zloduch 4: Gru sa vracia po 7 rokoch. Narodil sa mu syn, rodinu však musí ochrániť pred novým záporákom

Pokračovania animovaného megahitu sa dočkáme už v júli.

Obľúbení žltí panáčikovia (tzv. mimoni) v hlavnej úlohe so zloduchom Gruom mieria opäť do kín. Animovaná rozprávka Ja, zloduch 4 príde na plátna už 3. júla, píše IndieWire. Nový trailer naznačuje, že to bude ďalšie hviezdne dobrodružstvo plné zločinov a smiechu.

Postavám v rozprávke požičajú hlasy viaceré veľké mená filmového priemyslu. Gru opäť v podaní Steva Carella (Michael Scott zo seriálu The Office) či jeho manželka Lucy v podaní Kristen Wiig, informuje Screen Rant.

Najväčšou novinkou príbehu bude nový potomok do rodinky zloduchov, prvorodený syn, ktorý svojou maličkosťou zocelí príbeh a prinesie poriadnu dávku rozkošnosti. Gru však bude musieť ochrániť svoju rodinu pred úplne novým záporákom.

„Je to pokračovanie príbehu. Gru a Lucy sú manželia; v tomto bode sú rodina. Je to ďalší krok v ich svete s Ligou proti zloduchom a tým, ako sú ich deti zahrnuté do celého procesu,“ povedal Steve Carell.

Illumination Entertainment spoločnosti Universal sa etablovala ako jedna z najziskovejších hollywoodskych animovaných spoločností spolu s trhákmi ako Super Mario Bros. vo filme či Vtáci sťahováci. Ja, zloduch však naďalej zostáva korunovým klenotom v ich portfóliu.

Prvý diel z roku 2010 dosiahol úctyhodnú hranicu 543 miliónov dolárov, no dvojka to so stúpajúcou popularitou a neupadajúcou kvalitou vytiahla až na fantastických 971 miliónov dolárov.

Filmový prequel Minions odohrávajúci sa ešte pred naším obľúbeným zloduchom Gruom si siahol na ešte väčšie číslo – 1,159 miliardy dolárov. Čo prinesie v poradí štvrté pokračovanie, je otázne, no určite môžeme očakávať ďalší animovaný megahit.