Falošné nahé fotky Taylor Swift obehli celý internet. Speváčka zvažuje žalobu

Taylor Swift pohoršili jej falošné nahé fotografie, ktoré niekto vytvoril pomocou umelej inteligencie. Speváčka zvažuje, že na autorov týchto „deepfake“ výtvorov podá žalobu.

Daily Mail informuje, že tento týždeň sa na istej stránke s nahými fotografiami celebrít objavili zábery zobrazujúce speváčku v sérii explicitných polôh oblečenú v suveníroch klubu Kansas City Chief. Odkedy Swift verejne oznámila svoj vzťah s hráčom amerického futbalu Travisom Kelceom, pravidelne navštevuje ich zápasy.

Fotky sa od pôvodného zdroja rozšírili najmä na sieti X (bývalý Twitter), ale aj na Facebooku, Instagrame aj Reddite. Stránka, ktorá vytvorila falošné nahé fotky speváčky, porušuje štátne pornografické zákony.

„O tom, či sa podniknú právne kroky, sa rozhoduje, ale jedna vec je jasná: tieto falošné obrázky generované umelou inteligenciou sú urážlivé, ofenzívne, zneužívajúce a urobené bez Taylorinho súhlasu a/alebo vedomia,“ uviedol zdroj blízky Swift. Účet na Twitteri, ktorý ich zverejnil, už neexistuje, no predtým, ako boli fotografie zo sociálnych sietí odstránené, ich videli desiatky miliónov používateľov.

Twitter v reakcii na kauzu zablokoval vyhľadávanie Taylor Swit alebo Taylor Swift AI. Používateľom sa môže pri hľadaní zobraziť správa s textom „Niečo sa pokazilo“. Podľa portálu The Verge je však možné tento zákaz jednoducho obísť.

