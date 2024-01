Palworld: pokémoni so zbraňami uchvátili celý svet. Majú miliónové rekordné predaje, zvalcovali Steam a prekonali GTA a Cyberpunk

Hra od 15-členného tímu amatérskych vývojárov prekonala Elden Ring, Cyberpunk, GTA aj Baldur’s Gate.

Hra Palworld stihla za tri dni od vydania predať neuveriteľných päť miliónov kópií. A to aj napriek tomu, že si ju hráči na PC a Xboxe môžu zahrať „zadarmo“, ak si predplácajú Game Pass. To je viac, než koľko predali hry ako God of War: Ragnarok či The Last of Us 2 za rovnaký čas. Je to obrovský hit a na Steame ide napríklad o 5. najhranejšiu hru v jednu chvíľu.

Čo hráčov tak zaujalo? Palworld je v podstate hra Pokémon, keby pokémoni držali rotačné guľomety a navzájom sa zabíjali. Hráč môže svojich ‚Pals‘ (v preklade kamošov) chytať rovnako ako pokémonov, vybaviť ich zbraňami alebo ich nechať doma na základni, kde mu budú produkovať dôležité suroviny.

Palworld je okrem akčnej, dobrodružnej hry aj staviteľský survival titul. Hráč musí prežiť, a tak zbiera suroviny, stavia si základňu a využíva na to svojich Pals. Niektorí vedia založiť oheň, iní budú ako otroci v továrňach za pásom, ďalší sa zase postarajú o úrodu.

Zdroj: PocketPair

Hra je stále v early access prístupe, takže nie je kompletne dokončená. Chýba jej príbeh a značná časť obsahu, ktorý bude v plnohodnotnej hre. Už teraz však Palworld poskytne niekoľko hodín atraktívnej zábavy. Hra sa dá kúpiť na PC a Xbox a stojí len 30 eur.

Palworld hralo naraz na Steame 1,291,967 hráča, čo titul dostalo na 5. miesto (štvrtú Dotu 2 hralo naraz o 4-tisíc hráčov viac a pred nimi sú už len CS 2, Lost Ark a PUBG). Vývojári z nezávislého štúdia Pocketpair majú problém aj so servermi, keďže hra sa dá hrať v multiplayeri a coope.

Servery nezvládali obrovský nápor, ale dnes by to už malo byť lepšie.