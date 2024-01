Toto sú úspešné Slovenky v Dubaji: prominentná realiťáčka či odborníčka na klimatickú krízu

Realiťáčka, odborníčka na klimatickú krízu či špičková fotografka. Spoznaj inšpiratívne Slovenky, ktoré prerazili v Dubaji.

Neraz sa o mnohých Slovenkách šíria mýty, že do Dubaja odchádzajú robiť luxusné spoločníčky bohatým Arabom. Nie vždy je to však pravda, a hoci existujú aj takéto prípady, je ich len mizivý počet.

Omnoho viac žien je práve takých, ktoré sa do cudziny vydajú buď za štúdiom, alebo za lepšími podmienkami a uplatnením sa na trhu práce. Aby sme ukázali aj druhú stranu mince, rozhodli sme sa v Refresheri vyspovedať úspešné slovenské ženy, ktoré si svoje súčasné postavenia v Dubaji tvrdo odpracovali.

Respondentky Monika, Petra a Veronika nám priblížili svoje životy, opísali svoju prácu a podelili sa aj o to, čo majú na Dubaji rady a čo im, naopak, chýba. Spoznaj príbeh úspešnej realitnej maklérky, odborníčky na klimatickú krízu či špičkovej fotografky.

Monika pracovala v Dubaji najprv ako letuška, neskôr ju oslovili reality. Zdroj: Instagram/monelss

Monika predáva nehnuteľnosti, pracuje od rána do noci

Prvou respondentkou je Monika, ktorá žije v Dubaji už osem rokov. Jej vstupenkou do tohto mesta bola letecká spoločnosť Emirates, v ktorej pôsobila ako letuška štyri roky.

„Rozhodujúci bol pre mňa rok 2020, keď prišiel covid. Vyhodili vtedy väčšinu ľudí vrátane mňa. Brala som to ako obrovskú katastrofu, nakoniec sa však ukázalo, že to bolo to najlepšie, čo sa mohlo stať,“ opisuje Monika časy, keď sa jej život v Dubaji zmenil.