Slovensko vymenili za Zanzibar. Môžeš tu vlastniť pozemok, hoci nie si rezident (Rozhovor)

V článku sa dočítaš, z čoho a ako žijú Slováci Gabika a Bono na Zanzibare. Pýtali sme sa ich, koľko stoja bežné potraviny a kde všade si môžeš zacvičiť jogu.

„Ľudia nás vyhľadávajú aj pre záujem o cvičenie jogy. Zorganizujeme im celý pobyt, vymyslíme, kam budú chodiť, kde budú cvičiť, čo budú jesť. Keď sem prídu, nemusia už nič riešiť. Chodí k nám napríklad aj jogová ikona Fredy Ayisi. Dosť si tu obľúbil celkovú atmosféru a povedal, že sa určite vráti aj v ďalšom roku,“ teší sa slovenský pár žijúci na Zanzibare Gabika a Bono.

Začínali ako klasickí cestovatelia a často sa sem vracali, pretože sa do Zanzibaru zamilovali na prvý pohľad. To ich motivovalo zostať a odštartovať nový život na opačnej strane pologule. Obyvateľmi afrického ostrova sú už štvrtý rok. Dnes žijú spokojne, pomáhajú vychovávať jedno zanzibarské dievčatko a svoje služby ponúkajú turistom aj domácim.

Európsky životný štýl nás omrzel, tak sme sa presťahovali na africký ostrov.

Prečo Zanzibar?

Bono: Som travelhacker a navštívil som už 27 krajín sveta. Zanzibar bol posledný na mojom wish liste, takže som ho skrátka musel vidieť.

Gabika a Bono: Prvýkrát sme tu zostali asi mesiac. Už vtedy sme si vytvorili priateľské vzťahy s ľuďmi, ktoré sme udržiavali aj po návrate naspäť na Slovensko. Písali nám, ako sa máme a že im chýbame. Dali sme si dokopy podmienky života v Európe a tu a začali sme si uvedomovať, že sa nám na Zanzibare páči.

Hneď sme začali vyhľadávať spôsoby a možnosti, ako by sme tu mohli žiť. Hovorí sa, že keď už je byt „vybývaný“, treba ho vymaľovať alebo predať, alebo sa skrátka presťahovať. Nás už európsky životný štýl skrátka omrzel a rozhodli sme sa začať nový, iný život. Toto prostredie doslova otváralo dvere možnostiam a príležitostiam.

Samozrejme, boli tam aj ďalšie popudy. Jeden vychádzal z vnútorných pocitov, no bol tam aj ekonomický motív. Na Zanzibare je to veľmi lacné. Keď má človek šťastie na dobrú prácu, život tu nie je finančne náročný.

Gabika si s Bonom život na Zanzbare pochvaľujú. Rozbehli vlastný biznis a páči sa im zmena životného štýlu. Zdroj: Zaži Zanzi

Platí to aj pre turistov, ktorí idú na Zanzibar na dovolenku?

Gabika a Bono: Sú dva pohľady na vec. Prvý je pohľad turistu, ktorý sem príde na prázdniny, do all inclusive hotela, na luxusnom mieste a s výhľadom na more. Potom, keď sa z takéhoto pobytu človek vráti, šíri správy, že Zanzibar je veľmi drahá krajina. Je tu totiž silne rozvinutý turistický priemysel. No potom je tu tá druhá stránka a pohľad človeka, ktorý tu žije normálny život.

Kilo tuniaka tu mimo sezóny kúpiš aj za dve eurá, za kilo sviečkovej zaplatíš šesť eur.

Takže pre domácich je ich krajina lacná?Gabika a Bono: Platy lokálnych ľudí sú veľmi nízke. Napríklad poľnohospodár zarobí približne 60 dolárov mesačne (cca 55 eur, pozn. red.). Ľudia, ktorí robia čašníkov alebo sú zamestnaní v hoteloch, zarábajú okolo 100 až 130 dolárov mesačne (cca 93 až 120 eur). Pri nich sa zohľadňuje aj to, že vedia cudzí jazyk a majú nejaké vystupovanie, ukončené vzdelanie a podobne.

Ceny sú tu veľmi nízke, takže ľudia si môžu dovoliť normálne sa stravovať. Pokiaľ nie si turista odkázaný na ceny v hoteli alebo na predražené miesta, kam zvyknú plánovať výlety cestovné kancelárie.

Koľko vás stoja bežné potraviny?

Gabika a Bono: Veľké mango ťa tu vyjde nejakých 80 centov, rovnako aj veľké avokádo. Viazanička byliniek a cibule ťa nevyjdú na viac ako 20 centov každá. Zanzibar je tiež obklopený Indickým oceánom, ktorý je bohatý na morské plody a má širokú plejádu najrôznejších rýb. Kilo tuniaka tu mimo sezóny kúpiš aj za dve eurá. Na trhu si ich vieš kúpiť aj za 30 centov a sú čerstvo ulovené. Pravá hovädzia sviečková ťa tu vyjde na 6 eur za kilogram.

Cudzí človek, ktorý tu býva, ale aj taký, ktorý sem chodí iba na dovolenky, môže vlastniť podiel pozemku na Zanzibare.

Takže nie je pravda, že tam panuje chudoba?Gabika a Bono: Aj o Tanzánii hovoria, že je tam obrovská chudoba a ľudia žijú na hranici prežitia. To vôbec nie je pravda, je to jedna krásna obrovská krajina, má viac ako desať národných parkov, vďaka čomu je tam rozvinutý aj turistický priemysel. Má obrovské nerastné bohatstvo a zásoby exotického dreva, ktoré tvoria veľkú časť exportu. Čiže krajina sama osebe chudobná nie je.

Zanzibar by som nazval, bez nejakého preháňania, Monakom Afriky. Maličká krajina, kde nežije veľa ľudí, no životná úroveň je tam výrazne vyššia ako v iných krajinách Európy. Ak by som mal teda porovnať napríklad Tanzániu a Zanzibar, v Zanzibare majú ľudia platy asi trikrát vyššie. Poznám takých, ktorí sú schopní prežiť z 5000 šilingov denne, čo je v prepočte menej ako dve eurá.

Za kilo tuniaka zaplatíš na Zanzibare dve eurá. Zdroj: Zaži Zanzi

Vlastníte na Zanzibare svoju nehnuteľnosť alebo ju máte prenajatú?

Gabika a Bono: Zanzibar, podobne ako väčšina podobných ostrovných štátov, si prísne chráni svoje vlastníctvo. Aby sa nestalo, že ich nejakí finanční žraloci rozkúpia za pár korún. To znamená, že cudzinec nemôže na Zanzibare vlastniť pôdu. Môže si ju však prenajať takým spôsobom, že ju vyplatí domorodcovi, ktorý ju vlastní, a potom si ju vezme na 99 rokov do prenájmu.

Samozrejme, vzniká mu tým dedičné právo, právo predaja, predĺženia zmluvy a podobne. A teda nielen cudzí človek, ktorý tu býva, ale aj taký, ktorý sem chodí iba na dovolenky, môže vlastniť podiel pozemku na Zanzibare. My tým, že sa zaoberáme realitami, bývame v objekte, ktorý máme momentálne na sklade. Majiteľ nás požiadal o jeho predaj, no momentálne nehnuteľnosti nejdú až takým závratným spôsobom.

Už prvý mesiac sme po ostrove najazdili tritisíc kilometrov. Jeho celková dĺžka je iba osemdesiat kilometrov.

Prečo ste sa rozhodli venovať práve realitám?

Gabika a Bono: Na začiatku sme mali veľmi málo skúseností a sami sme si museli zisťovať, čo je potrebné, aby sme tu mohli existovať. Poznáme totiž zopár nešťastných príbehov, ako sem ľudia chceli prísť bývať a nemali dostatok vedomostí alebo len proste mali smolu.

Každý ti tu povie, že všetko je easy, keď máš peniaze. Ale sú tu aj ľudia, ktorí za tebou prídu s výhodnou ponukou, dajú ti na pohľad dôveryhodnú pečiatku, ale ty ju nemáš ako overiť. Tešíš sa, že hurá, mám dom. A potom ti na dvere zaklopú zamestnanci stavebného úradu a inej inštitúcie a vyhodia ťa, pretože dokumenty a pečiatky boli falošné.

Napríklad jedni známi zistili, že sú už tretím kupcom toho istého pozemku, a dostali sa do problémov. Veľakrát sme sa aj my popálili.

Takže ste sa rozhodli pomôcť ľuďom. Okrem toho sa venujete aj ďalšiemu projektu, o čo ide?

Gabika a Bono: Druhá činnosť je taká oddychovejšia. Máme zážitkovú agentúru. Nazývame ju tak preto, lebo nefungujeme klasicky ako iné agentúry na Slovensku, kde ti niekto len tak zo stoličky ponúkne nejakú cenu, pošle fotku z fotobanky a vybavené.

My sa orientujeme najmä na ľudí zo strednej Európy. Ponúkame im zážitky, ktoré sme sami zažili. Vezmeme ich na miesta, ktoré za to stoja. Už prvý mesiac sme po ostrove najazdili tritisíc kilometrov. Pri celkovej dĺžke ostrova, čo je osemdesiat kilometrov, si teda skús predstaviť, koľko miest sme precestovali. Naše výlety sú často šité na mieru a snažíme sa zvoliť ku každému človeku individuálny prístup.

Jogu sem chodí trénovať aj Fredy Ayisi. Dosť si to tu obľúbil a povedal, že sa určite vráti aj budúci rok.

Ktoré miesta sú podľa vás neokukané?

Bono: Taký juh ostrova je podľa mňa úplne nepoškvrnený a turisti o ňom veľmi nevedia. Nie sú tam hotely, rezorty. Naopak, je to veľmi príjemný a jednoduchý vidiek s milými ľuďmi. Okrem toho je tam pekná príroda. Všetky cestovky však ľudí ženú na sever, lebo je populárny.

Gabika s Bonom sa okrem realít venujú aj organizovaniu jogových pobytov. Na starosti majú všetko od zabezpečenia priestorov cez návštevu miest až po zvyšok programu. Zdroj: Zaži Zanzi

Ľudia vás vyhľadávajú aj preto, že chcú cvičiť jogu.

Gabika a Bono: Áno, aj keď my hodiny jogy neposkytujeme. Ľudia, ktorí majú záujem o relaxačný pobyt tu na Zanzibare, nás oslovia a my im ponúkneme priestor. Gabika ich odbremeňuje od organizačných vecí, pomáha zabezpečiť, aby jogový pobyt prebehol hladko. Vo finále sem skupinka s jogínom alebo lektorom príde a o všetko majú postarané.

Vymyslíme, kam pôjdu, čo budú robiť, jesť, aké miesta navštívia atď. Nemajú žiadne starosti a je to lepšie, akoby sa o nich starala cestovná kancelária. Vieme ľuďom ponúknuť aj výborné miesta na zážitkovú jogu. Závisí to aj od lokality a jej okolia. Niektorí ľudia cvičia jogu na pláži pri západe slnka, iní chodia meditovať do drevenej konštrukcie, ktorá stojí na mori. Prednedávnom sme mali skupinku ľudí cvičiacich jogu v kmeni baobabu.

Gabika: Chodí sem trénovať aj jogová ikona Fredy Ayisi. Dosť si to tu obľúbil, atmosféru celkovo, a povedal, že sa určite vráti aj budúci rok. Okrem spirituality a jogy návštevníkov láka strava.

Čo jedia ľudia na Zanzibare?

Gabika a Bono: V Afrike je to úplne iné, nielen čo sa týka návykov. Ľudia sedia na zemi, jedia rukami a varia na kameňoch. Nezostávajú však iba pri tom. Stravujú sa veľmi skromne, nepotrpia si na luxusné jedlá. Všetko chcú robiť efektívne. Jedlo má tú výhodu, že je takmer všetko organické.

Je tu výživná pôda a niektoré plodiny rodia viackrát do roka. Cudzinci sú v šoku, keď prvýkrát ochutnajú lokálne mango či avokádo. Majú aj pätnásť druhov banánov a každý chutí inak. Zvyšuje to hodnotu zážitku. Okrem jogy tu ľudí naučíme zdravšie sa stravovať.

Pozri si galériu fotiek, ktoré nám zo Zanzibaru poslali Gabika a Bono