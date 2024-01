Kanye West opäť v problémoch: sťažovala sa naňho ochranka luxusného hotela

Zoznam ľudí, ktorí Kanyeho Westa nemajú práve v láske, sa rozšíril. Tentoraz z radov zamestnancov jeho obľúbeného hotela.

Magazín Page Six už v utorok uviedol, že raper sa usadil v známom päťhviezdičkovom hoteli Four Seasons v rezorte Surf Club v Miami. Keďže sa tu kontroverzný umelec zrejme cíti dobre, priamo v hoteli si dokonca zriadil nahrávacie štúdio.

Hotel sa však nachádza mimo štvrte South Beach, kde sa organizujú večierky, a niektorí zamestnanci – najmä ochranka – majú podľa vlastných slov dosť toho, že problémová hviezda má tendenciu vodiť si do hotela hostí neskoro v noci, čím ruší nočný pokoj.

Počas jednej obzvlášť divokej noci, keď raper vystupoval (zhodou okolností v čiernej maske pripomínajúcej Ku Klux Klan) na festivale Art Basel, stálo pri luxusnom hoteli asi 15 terénnych áut, ktoré prichádzali a odchádzali až do piatej hodiny ráno. Raper sa síce podľa Page Six aktuálne zdržiava mimo mesta, no keď sa vráti, vrelé uvítanie ho pravdepodobne nečaká.

Od Kanyeho sa už v minulosti dištancovali značky ako Adidas, Gap a nedávno sa mu podarilo poštvať proti sebe aj židovskú komunitu, keď v roku 2022 predniesol niekoľko antisemitských výrokov. Momentálne však chystá album Vultures, a tak sa snaží urovnať, čo sa dá.

Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený Ye (@kanyewest)

Židovskej komunite sa ospravedlnil verejne na svojom Instagrame a po hebrejsky napísal: „Úprimne sa ospravedlňujem židovskej komunite za akýkoľvek nezamýšľaný výbuch spôsobený mojimi slovami alebo činmi. Nebolo mojím úmyslom ublížiť vám alebo nerešpektovať vás a hlboko ľutujem akúkoľvek bolesť, ktorú som mohol spôsobiť.“