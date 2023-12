Timothée Chalamet nemusel ísť na konkurz na Wonku. Režiséra dostalo jeho virálne rapové video zo strednej

Ešte než sa Timothée stal obľúbeným hercom, snažil sa presadiť ako raper Timmy Tim.

Režisér filmovej novinky Wonka Paul King v rozhovore pre Rolling Stone prezradil, že Chalameta do hlavnej úlohy Willyho Wonku obsadil práve na základe videí, v ktorých vystupoval na strednej škole.

„Bola to priama ponuka, pretože je skvelý a bol to jediný človek, ktorý by to dokázal zahrať,“ povedal King a dodal: „Pretože je to Timothée Chalamet a jeho život je taký absurdný, že jeho stredoškolské muzikálové vystúpenia sú na Youtube a majú státisíce pozretí. Z Timmyho vystupovania som teda vedel, že vie naozaj dobre spievať a tancovať.“

Timothée: Takejto ponuke sa nehovorí nie

Hudobná minulosť sa tak Chalametovi predsa len vyplatila. Wonka je totiž muzikál a bývalý teen raper v snímke vystupuje hneď v niekoľkých sólových piesňach a duetách.

V rozhovore pre GamesRadar však Chalamet priznal, že aktívne nehľadal rolu, v ktorej by všetci spievali a tancovali. „Milujem hudobné divadlo a milujem spev a tanec. A milujem staré filmy s Fredom Astairom a pôvodný film Karlík a továreň na čokoládu s Genom Wilderom. Nemyslel som si, že budem mať príležitosť zahrať si to, nie takto. Ale Paul King je jeden z tých režisérov, ktorým sa nehovorí nie,“ uviedol herec.

Film Wonka hrajú slovenské kiná od 14. decembra. Diváci a diváčky sledujú príbeh mladého Willyho Wonku ešte pred jeho čokoládovou kariérou.