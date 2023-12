Tinder predstavil nové predplatné pre bohatých ľudí. Exkluzívne prémium stojí 5 500 € ročne, čelí za to kritike

Členstvo funguje len na pozvanie a je v ponuke pre menej ako 1 % používateľov.

Najpopulárnejšia zoznamovacia aplikácia Tinder predstavila nové predplatné, ktoré je určené predovšetkým exkluzívnym klientom s tučným bankovým kontom. Nové prémium s názvom Tinder Select totiž stojí 500 dolárov mesačne (v prepočte približne 455 eur) a 6 000 dolárov ročne (v prepočte približne 5 500 eur), informuje USA Today.

Toto exkluzívne predplatné je určené najmä pre skupinu veľmi angažovaných používateľov, ktorí chcú efektívnejší spôsob, ako si na Tinderi nájsť partnera. Členstvo funguje len na pozvanie a je v ponuke pre menej ako 1 % používateľov. Tí si môžu odomknúť exkluzívne výhody, ako je napríklad skorý prístup k novým funkciám alebo virtuálny odznak. Tinder Select je štvrté štádium platenej verzie aplikácie. Okrem nej funguje aj Tinder+, Tinder Gold a Tinder Platinum.

Tinder Select ponúka:

priame správy ľuďom bez zhody až dvakrát týždenne,

profil s nerozmazanou fotografiou, ktorá má prednosť pred ostatnými používateľmi,

odznak, ktorý ukazuje prístup k exkluzívnej úrovni,

režim, ktorý umožňuje členom vidieť najvyhľadávanejšie profily aplikácie pre výnimočnejšie spojenia,

včasný prístup k novým funkciám v aplikácii,

možnosť skryť reklamy a zobraziť lajky odoslané za posledný týždeň.

Používatelia budú musieť splniť 5 bodov, aby mohli získať predplatné. Ich osobný profil musí obsahovať overenú fotografiu, životopis, päť záujmov, aspoň štyri fotky a podrobnosti o tom, aký vzťah hľadajú.

„Dostávame sa do skutočne vzrušujúceho obdobia. Prvú polovicu roka sa zameriavame na výnosy a budovanie týchto základov, aby sa rast výnosov opäť stal dvojciferným. A teraz môžeme pracovať na týchto skvelých inovatívnych funkciách,“ ozrejmil Bernard Kim, generálny riaditeľ.

Predražené predplatné čelí kritike

Po tom, čo Tinder oznámil novinku, mnohí ľudia na sociálnych sieťach to poriadne skritizovali. „Nikto si to nekúpi,“ myslia si ľudia. „Ako veľmi zle na tom musíš byť, aby si toto zaplatil? Jednoducho si zožeň plus jednotku,“ pridal sa technologický youtuber Marques Brownless. „S 500 dolármi môžeš vyraziť do klubu a budeš mať pravdepodobne rovnaké šťastie, ako keby si to platil Tinderu,“ píšu ľudia.



Tinder sa však kritikou nenecháva rozhodiť a stojí si za svojím. Podľa produktového riaditeľa Marka Van Ryswyka sa spoločnosť pred spustením Select venovala „rozsiahlym testom a spätnej väzbe“, aby používateľom priniesla to najlepšie. Či za to niekto bude ochotný zaplatiť, zatiaľ nie je isté.