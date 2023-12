Jenna Ortega v novom trileri ponúka svoje telo za lepšie známky. Ako dopadne zvrátený vzťah študentky a jej učiteľa?

Trailer odhaľuje divokú aféru v školských laviciach.

Nový psychologický triler od režisérky Jade Halley Bartlett s názvom Miller’s Girl je o romániku medzi študentkou a učiteľom. Ich vzťah sa začne stupňovať po tom, čo hlavnú postavu poverí jej vyučujúci napísaním poviedky inšpirovanej jej obľúbeným spisovateľom, informuje Variety.

V prvom oficiálnom traileri sa predstavili mladá Jenna Ortega a obľúbený Martin Freeman. Študentka Cairo Sweet má zvrátený a komplikovaný vzťah so svojím profesorom Jonathanom Millerom. Trailer naznačuje, že ich aféra bude divoká a jednoznačne ťa udrží v strehu.

„Si moja študentka a ja som tvoj učiteľ. To je všetko,“ vraví nepresvedčivo Miller v upútavke. Film príde do kín už v januári budúceho roka, no napínavý trailer si môžeš pozrieť už dnes.