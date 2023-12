Jakubiskova Perinbaba 2 láme rekordy: počtom divákov predbehla aj Barbie či Oppenheimera

Slovenskú rozprávku videlo počas prvých dní viac ako 50 000 divákov.

Pokračovanie kultovej slovenskej rozprávky z roku 1985 má na konte veľký úspech. Film Perinbaba a dva svety pritiahol do kinosál počas predpremiér a prvého víkendu presne 52 670 ľudí, čo je najlepší výsledok spomedzi všetkých filmov uvedených do slovenských kín v roku 2023.

Rozprávka, ktorú režíroval nebohý Juraj Jakubisko, bola okrem toho počas takzvaného premiérového víkendu nasadená do rekordných 101 kín. „V celkovom otváracom výsledku (návštevnosť počas prvých štyroch dní v kinách + predpremiér) Perinbaba dokonca tesne prekonala aj hollywoodsky megahit Barbie (52 581 divákov) a predbehla i snímky Nikdy nehovor nikdy (49 869), Strážcovia galaxie 3 (45 052) či Oppenheimer (41 310),“ informuje Bontonfilm.

TOP 10 premiér filmov v slovenských kinách v roku 2023 (1. víkend vrátane predpremiér):

Perinbaba a dva svety – 52 670 divákov

Barbie – 52 581 divákov

Nikdy nehovor nikdy – 49 869 divákov

Strážcovia galaxie 3 – 45 052 divákov

Labková patrola vo veľkofilme – 42 937 divákov

Oppenheimer – 41 310 divákov

Super Mario Bros. vo filme – 39 915 divákov

Rýchlo a zbesilo 10 – 39 657 divákov

Päť nocí u Freddyho – 34 427 divákov

John Wick 4 – 32 281 divákov

„Po celý čas som dostával od divákov listy so žiadosťou, aby som nakrútil pokračovanie. Dlho som váhal. Po tridsiatich piatich rokoch som sa však rozhodol nakrútiť iný príbeh – Perinbaba a dva svety. Sen vo sne, príbeh v príbehu. Pretože vždy máme možnosť si vybrať jeden z dvoch svetov. Zázraky sa nestávajú iba vo sne, ale i v živote. Ak po niečom skutočne túžime, splní sa nám to,“ vyjadril sa svetovo uznávaný režisér Juraj Jakubisko pred začiatkom nakrúcania.



Jeden z najočakávanejších slovenských filmov súčasnosti uviedol do kín Bontonfilm 7. decembra 2023. „Verím, že po rozprávke Perinbaba a dva svety si každý, kto to uvidí, môže povedať, že aj mne sa môže splniť sen, veď aj ja môžem byt šťastný, keď budem chcieť a budem po tom túžiť, aj ja budem milovať, budem milovaný, keď verím v lásku, keď verím, že láska nás obklopuje, a keď verím, že lásku, ktorú dávame my svetu a okoliu, dáva okolie a svet nám,“ povedala producentka Deana Jakubisková.