Som vyžratý, mám veľké prsia a pollitrový pupok, zavtipkoval Attila Végh. Pred zápasom s Vémolom ho čaká náročné zhadzovanie

Dátum odvety medzi Karlosom „Terminátorom“ Vémolom a Attilom Véghom je známy. MMA zápas sa uskutoční 8. júna 2024 na Edene – futbalovom štadióne Slavie Praha. K stretnutiu sa nedávno stihol vyjadriť slovenský zápasník Attila Végh a poriadne pobavil fanúšikov, píše Športový čas.

„Aktuálne mám 105 kíl. Keď som vyžratý, tak mám 113, som veľmi ťažký. Mám veľké prsia a pollitrový pupok,“ zavtipkoval Végh. Počas najbližších mesiacov musí zhodiť až 30 kilogramov. Prípravu začína od nového roka.

Vémola tvrdí, že klame

„Je ako žena, on takto klame. 105 mám skoro ja. To je, ako keď sa opýtate ženy, tak vám povie o 20 kíl menej. Attila je presne taký istý. Keď on má 105 kíl, tak ho chcem prevážiť,“ oponoval proti jeho vyjadreniu Vémola.

O odvete sa hovorí od roku 2019, keď sa ich prvý zápas skončil už v prvom kole. Végh poslal Vémolu tvrdo k zemi a pretrhol tak jeho v tom čase štvorročnú víťaznú šnúru.

Od ich spoločného duelu Vémola bojoval až desaťkrát, prehral iba raz. Végh však zatiaľ absolvoval iba pár víťazných boxerských duelov.