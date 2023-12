Pozri sa na vianočné trhy ako z rozprávky. Nájdeš ich pod mostom v tomto meste

Schwarzwaldské lahôdky nájdeš v rokline Ravenna.

Na Slovensku nájdeme množstvo vianočných trhoch, ktoré stoja za to. V obci Breitnau neďaleko Freiburgu sú však vianočné trhy skutočne špeciálne.

Oblasť Schwarzwaldu, teda Čierneho lesa, je známa aj preto, že tam pramení rieka Dunaj. Tento trh tvoria strmé zalesnené kopce Ravennskej rokliny v Breitnau a 40 metrov vysoký železničný viadukt Höllentalbahn. Okrem množstva vianočných stánkov tu nájdeš aj svetelné šou, ktoré sa po zotmení premietajú na stĺpoch ravennského viaduktu, uvádza iamexpat.

Na trhy pod mostom sa však nedá tak ľahko dostať – musíš si zarezervovať termíny a už teraz majú plné kapacity. Zaujímavosťou je však to, že toto nemecké prostredie pripomína slovenský Telgárt, kde sa nachádza Chmarošský viadukt. Je to tehlový železničný most postavený v 30. rokoch minulého storočia, tvorený deviatimi oblúkmi, dĺžka mosta je 113,6 metra a výška 18 metrov.