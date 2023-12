Karlos Vémola smúti: štát mu chce zobrať vzácneho tigra, ktorého chová nelegálne

Terminátor posiela jasný odkaz českému ministrovi životného prostredia. Svojho miláčika sa neplánuje vzdať.

Karlos Vémola aktuálne absolvuje ťažkú prípravu na decembrový turnaj Oktagon 51. V posledných dňoch ním otriasajú komplikácie spojené s jeho domácim miláčikom – bielou tigricou, ktorú nazval Antonie Ramba, píše MAX MMA.

„Potvrdzujem, že dôjde k odobraniu zabaveného nelegálne chovaného mláďaťa tigra zo súkromného chovu Karlosa Vémolu,“ uviedla pre televíziu CNN Prima NEWS hovorkyňa českého ministerstva životného prostredia Lucie Ješátková.

Dôvody na odobratie zvieraťa sú viaceré. Vémola na chov Antonie nemal veterinárne potvrdenie a nebol schopný doložiť legálny pôvod tohto exotického živočícha. Podľa slov ministerky životného prostredia tak porušil zákon o obchodovaní s ohrozenými druhmi.

„Terminátor“ na svojom instagramovom účte prosí fanúšikov o podporu, aby mu tak pomohli zastaviť odobratie Antonie z jeho starostlivosti. V súvislosti s tým natočil aj živé video, kde ozrejmil detaily prípadu.

Zápasník dúfal aspoň v ústupok, že jeho domáci miláčik bude presunutý do nejakej zoo v Českej republike. Vzhľadom na to, že licencované zoologické záhrady aktuálne nemajú zariadenie, ktoré by poskytovalo adekvátne a kvalitné podmienky pre takéto zviera, nakoniec sa ústupku nedočkal.

Je očividné, že milovník zvierat Karlos je z tejto situácie znepokojený, čo mu rozhodne nepridáva na psychike pred náročným zápasom.