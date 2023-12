Ema Ferusová alias Pimpinočka sa pôjde biť do ringu. Ak prehrá, musí sa ospravedlniť Borisovi Kollárovi

Organizátori oznámili na bratislavskom turnaji bizarný zápas medzi dvomi kontroverznými influencerkami.

Ako sme informovali v reporte z turnaja Fight Night Challenge 5, na ďalšej akcii čoraz populárnejšej slovenskej organizácii uvidíme opäť ženský zápas. Oznámili to organizátori a súperky si zavolali priamo do ringu, kde si dali aj prvý staredown.



Ide o dve kontroverzné influencerky. Prvou je Pimpinočka (Ema Ferusová známa pre kauzu s Borisom Kollárom – údajne ju mal poslať na interupciu) a druhou Lenočkatt. Obe si posledné dni skáču do vlasov a posielajú uštipačné odkazy na sociálnych sieťach.



Po novom priamo pred tisíckami divákov v Tipos Aréne uzavreli odvážnu dohodu navrhnutú Lenočkou. V prípade, že prehrá, zaplatí Ferusovej nájom a zoženie rodinné starožitné brnenie za desiatky tisíc eur. Ak však prehrá Pimpinočka, bude sa vraj musieť verejne ospravedlniť Borisovi Kollárovi za údajné klamstvá.

Prvé ženy, ktoré okúsili tvrdosť ringu vo Fight Night Challenge boli speváčky Aless a Dominika Mirgová. Ďalšie mali byť Priscilla Versluis a Tereza Kosecová. Priscilla však nečakane zrušila zápas len deň pred turnajom, vraj pre zdravotné problémy.