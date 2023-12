Momo stratil nervy a bol diskvalifikovaný, Flexking opäť ukončoval pred limitom. Pobije sa čoskoro aj Plačková? (Report z FNC 5)

Ako dopadol zatia─ż najv├Ą─Ź┼í├ş turnaj Fight Night Challenge?

Dlh├ę, ─Źasto nap├şnav├ę trojkolov├ę bitky, zvraty aj ohl├ísenie prekvapiv├Żch nov├Żch z├ípasov. To v┼íetko pon├║kol┬áu┼ż piaty, doposia─ż najv├Ą─Ź┼í├ş a najdrah┼í├ş turnaj organiz├ície Fight Night Challenge (FNC), zn├ímej najm├Ą pre z├ípasy hudobn├şkov a influencerov.┬áKonal sa v bratislavskej Tipos Ar├ęne. Akcia sa tam nakoniec presunula pre ve─żk├Ż z├íujem ─żud├ş.

Tis├şce div├íkov pri┼íli podpori┼ą svojich favoritov ─Źi mo┼żno idolov a vytvorili par├ídnu atmosf├ęru, ─Ź├şm boxerov namotivovali k e┼íte lep┼í├şm v├Żkonom. V ringu to viackr├ít poriadne vrelo a nevra┼żivos┼ą medzi s├║permi┬ábolo c├şti┼ą pri ka┼żdom poh─żade a aj ├║dere.

Bohu┼żia─ż,┬ádiv├íci nakoniec nevideli jedin├Ż ┼żensk├Ż z├ípas z celej karty medzi Priscillou Versluis a Terezou Kosecovou. Priscilla ne─Źakane zru┼íila z├ípas len de┼ł pred┬áturnajom, vraj┬ápre zdravotn├ę probl├ęmy. Na posledn├║ chv├ş─żu sa v┼íak organiz├ítorom podarilo vybavi┼ą┬án├íhradn├Ż z├ípas Roba┬áPuka─Źa a R├│berta Kokyho.

Hlavy z ocele

Turnaj od┼ítartoval duelom influencera Astr├ílneho pot├ípa─Źa s hercom zo seri├ílu P├ín profesor Jurajom Ko─Źim. Uk├ízali slu┼ín├Ż box, pri─Źom v├Żrazne dominoval po cel├Ż ─Źas druh├Ż menovan├Ż, a tak┬áto ani bodov├ş rozhodcovia po troch kol├ích nemali pri v├Żbere v├ş┼ąaza pr├şli┼í ┼ąa┼żk├ę. Raper Rytmus, ktor├Ż ohlasoval v├Żsledok, sa v┼íak pom├Żlil (alebo len chcel za┼żartova┼ą) a povedal, ┼że vyhral Astr├ílny pot├ípa─Ź, no kr├ítko na to sa opravil.

Druh├Ż z├ípas ve─Źera priniesol ├║plne in├║ ├║rove┼ł, ke─Ć┼że do ringu pri┼íli profi boxeri┬áJozef Koller a Filip Ha─Źko. U┼ż od prv├Żch sek├║nd uk├ízali, ┼że si nepl├ínuj├║ ni─Ź darova┼ą. S├şce prv├ę kolo vyhral jasne tvrd├Żm tlakom Ha─Źko, jeho s├║per dok├ízal oto─Źi┼ą priebeh z├ípasu. Koller pref├şkane vyu┼żil Ha─Źkovu ├║navu, udal tempo a v─Ćaka vy┼í┼íej kadencii signifikant├Żch ├║derov napokon zv├ş┼ąazil.

─Äal┼í├ş p├íni v ringu, Erik Tlkanec a Robert R├ícz, predviedli e┼íte lep┼í├ş v├Żkon. Miestami to vyzeralo, akoby mali hlavy z ocele. Nikto v hale nech├ípal, ako m├┤┼żu po v┼íetk├Żch ÔÇ×bomb├íchÔÇť e┼íte st├íle st├í┼ą, napriek tomu vydr┼żali odboxova┼ą v┼íetky tri n├íro─Źn├ę kol├í pln├ę ostr├Żch p├Ąstn├Żch prestrelok. Jasne v┼íak bolo vidno, ┼że tvrd┼í├şm aj presnej┼í├şm boxerom bol R├ícz.

Zdroj: Fight Night Challenge

Str├Żco Filip odmietol Sul├şka

Na FNC 5 sa mal predstavi┼ą aj kontroverzn├Ż influencer Filip ÔÇ×FikiÔÇť Sul├şk, pre zranenie prsta v┼íak musel zo z├ípasu s moder├ítorom ÔÇ×Str├ŻcomÔÇť Filipom┬áT├│thom odst├║pi┼ą. Nahradil ho chlap├şk, ktor├Ż m├í so Sul├şkom tie┼ż ÔÇ×beefÔÇť, Miroslav Vl─Źek. Napriek tomu, ┼że nast├║pil ve─żkolepo do ringu aj s maskotom a spievaj├║cim Ren├ęm Randym, popravde, skoro ni─Ź nepredviedol a kondi─Źne nevl├ídal u┼ż v prvom kole.┬á

S├şce sa v tomto s├║boji nedalo pr├şli┼í hovori┼ą o technickom boxe, minim├ílne zn├ímy gastroinfluencer predviedol ├║ctyhodn├Ż v├Żkon. Napokon vyhral na body. S├║perovi nekompromisne rozbil nos. Do ringu nast├║pil po ozn├ímen├ş v├ş┼ąaza Sul├şk a vyzval v├ş┼ąaza. Ten ho v┼íak prekvapivo odmietol, a tak sa pozornos┼ą presunula k Vl─Źkovi, ktor├Ż sa, naopak, prihl├ísil o slovo, a tak by sme jeho spolo─Źn├Ż duel s ÔÇ×FikimÔÇť┬ámali vidie┼ą na ─Ćal┼íom turnaji FNC.

ÔÇ×Neviem, ─Źo s n├şm budem v ringu robi┼ą, lebo dnes to bola trag├ędia,ÔÇť rypol si do bud├║ceho s├║pera Sul├şk a dodal, ┼że jeho v├Żkon bol otrasn├Ż. Vl─Źek v┼íak kontroval, vraj sa na┼łho priprav├ş ove─ża lep┼íie, ke─Ć┼że tentoraz mal len dva t├Ż┼żdne na tr├ęning. Po tomto z├ípase pri┼íiel op├Ą┼ą in├Ż level boxu, ke─Ć┼że si medzi povrazy pri┼íli zmera┼ą sily profiz├ípasn├şci Matej Kir├íly a Alexander Cverna, pri─Źom ├║spe┼ínej┼í├ş bol prv├Ż menovan├Ż.

V emot├şvnom prejave po skon─Źen├ş z├ípasu povedal, ┼że pred p├ír rokmi v Tipos Ar├ęne (vtedaj┼íom ┼átadi├│ne Ondreja Nepelu) pred├íval v bufete ob─Źerstvenie a vravel si, ak├ę super by mohlo by┼ą raz na takom mieste z├ípasi┼ą. Bol preto o to viac v─Ća─Źn├Ż za pr├şle┼żitos┼ą┬áuk├íza┼ą sa na tak ve─żkom podujat├ş.

Zdroj: Fight Night Challenge

Bar├│n op├Ą┼ą┬áako porazen├Ż

N├ísledne sme mohli vidie┼ą duel medzi dvoma ┼ąa┼żk├Żmi v├íhami, J├ínom Murcinom a Michalom Mo┼ípanom, pripom├şnal v┼íak sk├┤r besn├║ ÔÇ×kr─Źmov├║ bitkuÔÇť dvoch agresorov, ktor├ş by sa najrad┼íej zabili. Vzh─żadom na ve─żk├Ż tlak robustn├ęho ÔÇ×farm├íraÔÇť a knockdown rozhodcovia vo v├Żsledku pr├şli┼í nev├íhali.┬á

Viac-menej jasn├Ż koniec po troch kol├ích mal aj ─Ćal┼í├ş z├ípas Puka─Źa a Kokyho. Zn├ímy bratislavsk├Ż MMA fajter prez├Żvan├Ż ako ÔÇ×Diamantov├Ż ─Ź├ívoÔÇť┬ási v├Żhru takticky pekne postr├í┼żil. Div├íci boli zvedav├ş, ┬áako dopadne vo svojom druhom boxerskom z├ípase ÔÇ×farm├ír┬áBar├│nÔÇť. St├íl v ringu proti v├Żrazne star┼íiemu a z├írove┼ł o 15 centimetrov┬áni┼ż┼íiemu Martinovi┬áÔÇ×PagymuÔÇť Sedl├íkovi.

S├şce fyzick├ę┬áÔÇ×predispoz├şcieÔÇť hrali v prospech Bar├│na, nevedel ich vyu┼żi┼ą a pracova┼ą so vzdialenos┼ąou. Napokon sa vy┼í┼ąavil a po tvrd├Żch ran├ích do brucha ─Źi na rebr├í zostal akoby paralyzovan├Ż. Skr├Żval sa v kryte a utekal pred protivn├şkom, a┼ż pok├Żm to rozhodca pred─Źasne neukon─Źil. I┼ílo o v├┤bec prv├Ż koniec pred limitom na tomto turnaji.

Prekvapiv├Ż koniec, z├ípas ve─Źera aj sebavedom├Ż Flexking

O z├íbavu sa pod─ża o─Źak├ívan├ş nesk├┤r postarali Pali Hari s Fu─Źom. Koniec s├║boja v┼íak viacer├Żch prekvapil, ke─Ć┼że s├şce v├Ą─Ź┼íina div├íkov videla vyhra┼ą Hariho (komik┬ámal ─Źasto ve─żk├Ż probl├ęm trafi┼ą protivn├şka a miestami to vyzeralo, ako by ┼íiel ÔÇ×na autopilotaÔÇť), rozhodcovia to dali Fu─Źovi. Rapera a thajboxera Hariho to poriadne rozhor─Źilo a v poz├ípasovom rozhovore navrhol organiz├ícii, aby ich do bud├║cna rad┼íej vymenili.┬á

O vrchol ve─Źera a kr├ísny ┼íportov├Ż v├Żkon sa postaral raper ErikTresor a komik Bergino. Ten nast├║pil do ringu s ─Źervenou paroch┼łou, ktor├║ r├íd vyu┼ż├şva vo svojich z├íbavn├Żch vide├ích. Ke─Ć ju v┼íak zhodil, nahodil s├║streden├Ż poh─żad a sna┼żil sa raperovi ─Źo najlep┼íie kontrova┼ą. Uk├ízal ┬ásk├║senosti aj srdce. Boxeri pon├║kli par├ídne v├Żmeny, no tempo ud├íval viac predsa len Tresor, preto aj zasl├║┼żene vyhral.

Potom pri┼íla najo─Źak├ívanej┼íia a najvyhrotenej┼íia bitka Adama ┼átrbu s Frayerom Flexkingom. Raper i┼íiel do ringu ako favorit a doru─Źil, ─Źo s─żuboval. Dominoval a redaktora Mark├şzy ukon─Źil e┼íte pred limitom. I ke─Ć ┼átrba uk├ízal sympatick├Ż v├Żkon (viackr├ít Flexkinga nepr├şjemne trafil), bolo vidno, ┼że raper je u┼ż na inej ├║rovni. Paradoxne ho po vyhl├ísen├ş v├Żsledku publikum vyp├şskalo. Op├Ą┼ą toti┼ż pripomenul, ┼że na z├ípas s Tresorom (u┼ż dlho si le┼żia v ┼żal├║dku) sa e┼íte nec├şti.

Momovi ušli nervy 

Po preva┼żne dlh├Żch trojkolov├Żch bitk├ích si div├íci ur─Źite priali r├Żchly knokaut, av┼íak nedostali ho. Hlavn├Ż z├ípas ve─Źera medzi Momom a Marcelom Hossom za─Źal ve─żmi ostr├Żmi prestrelkami. Veter├ín zo z├ímorskej NHL rapera riadne potr├ípil. Podarilo sa mu ho v prvom kole ┼íikanova┼ą tvrd├Żmi ranami v rohu ringu, Momo sa v┼íak v┼żdy ─żahko otriasol a zniesol aj tvrd├ę┬áÔÇ×bombyÔÇť na sp├ínok.

V druhom kole dokonca dok├ízal vyrovna┼ą sily a uchmatol si body na svoju stranu, preto muselo rozhodn├║┼ą a┼ż tretie kolo. V ┼łom u┼ż pracovali em├│cie, ke─Ć┼że Momovi u┼íli nervy, dal Hossovi ├║der vtedy, ke─Ć nemal a ne─Źakal to, plus vyp─żul chr├íni─Ź jeho smerom, ─Ź├şm si nez├şskal asi nikoho v hale. N├ísledne bol diskvalifikovan├Ż.

V ├║plnom z├ívere si v┼íak so s├║perom podal ruku, ospravedlnil sa za ne┼íportov├ę spr├ívanie a prijal por├í┼żku. V ka┼żdom pr├şpade┬áuk├ízal pekn├Ż v├Żkon, neboj├ícnos┼ą a srdce bojovn├şka. Bohu┼żia─ż,┬ánezvl├ídol z├íver a st├ílo ho to cel├Ż z├ípas, ke─Ć┼że mo┼żno by mu to nakoniec rozhodcovia predsa len dali.

Zdroj: Fight Night Challenge

Pla─Źkov├í aj Pimpino─Źka na ─Ćal┼íom turnaji?

A ak├ę novinky sme sa ako div├íci na FNC 5 dozvedeli? Moder├ítorka v z├íkulisnom ┼ít├║diu, Jasmina Alagi─Ź, vyspovedala medzi z├ípasmi napr├şklad Zuzanu Pla─Źkov├║ a p├Żtala sa jej tie┼ż na pr├şpadn├Ż boxersk├Ż z├ípas v organiz├ícii.

Pla─Źkov├í v z├ívere nakoniec priznala, ┼że by mo┼żno ┼íla do FNC za spr├ívnu sumu, ktor├║ vraj organiz├ítori zatia─ż nena┼íetrili. Jej s├║perkou by v┼íak musela by┼ą priamo Alagi─Ź, prezradila Pla─Źkov├í s ├║smevom. Jej kolegy┼ła na moder├ítorskej stoli─Źke na to nijako nereagovala. ─Äal┼íou potenci├ílnou ├║─Źastn├ş─Źkou najbli┼ż┼íieho turnaja FNC je e┼íte Virg├şnia Bubern├şkov├í┬áz reality┬á┼íou Ru┼ża pre nevestu. Potvrdila to na 99,99 %.

V z├ívere akcie si organiz├ítori pripravili e┼íte dve prekvapenia. Prv├Żm bolo ozn├ímenie ─Ćal┼íieho ┼żensk├ęho duelu medzi dvoma kontroverzn├Żmi influencerkami. Prvou je Pimpino─Źka (Ema Ferusov├í┬ázn├íma pre kauzu s Borisom Koll├írom ÔÇô ├║dajne ju mal posla┼ą na interupciu) a druhou Leno─Źkatt.┬áObe si posledn├ę dni sk├í─Źu do vlasov a posielaj├║ u┼ítipa─Źn├ę odkazy na soci├ílnych sie┼ąach.

Tentoraz si dali staredown priamo v ringu a uzavreli dokonca odv├í┼żnu dohodu navrhnut├║ Leno─Źkou. V pr├şpade, ┼że prehr├í, zaplat├ş Ferusovej n├íjom a zo┼żenie rodinn├ę staro┼żitn├ę brnenie za desiatky tis├şc eur. Ak v┼íak prehr├í Pimpino─Źka, bude sa vraj musie┼ą verejne ospravedlni┼ą Borisovi Koll├írovi za ├║dajn├ę klamstv├í.



Druh├ę prekvapenie bolo┬ápredstavenie nov├ęho songu od spolumajite─ża organiz├ície Patrika ÔÇ×RytmusaÔÇť Vrbovsk├ęho. Rapuje v ┼łom o Fight Night Challenge a pon├║ka k nemu aj atmosferick├Ż videoklip. Organiz├ítori prezradili, ┼że ─Ćal┼í├ş turnaj je napl├ínovan├Ż na 6. apr├şla 2024.┬á