Fallout ako sci-fi seriál budúcnosti. V postapokylaptických USA 200 rokov po atómovej vojne žijú mutanti a príšery

Amazon vydal prvý trailer na sci-fi seriál Fallout podľa populárnej videohernej série o tom, ako sa ľudia z protiatómových krytov vydávajú na povrch zničenej planéty.

Dvesto rokov po atómovej vojne, ktorá zničila planétu, sa takzvaní vault dwellers, teda ľudia z atómových krytov, konečne dostávajú na povrch. Šokuje ich, aký komplexný, násilný a nehostinný svet nájdu. Sú v ňom ľudia, monštrá, mutanti a na každom kroku číha smrť.

Postapokalyptický sci-fi seriál Fallout vytvorili manželia Lisa a Jonathan Nolan, ktorí predtým vyrobili seriál Westworld. Urobili tak na základe populárnej videohernej série.

Hlavné postavy stvárnia Ella Purnell (Army of the Dead, Yellowjackets), ktorej postava sa vynorí z úkrytu, a Walton Goggins (The Hateful Eight). Ten bude hrať lovca odmien a v traileri sa dá ľahko spoznať, keďže mu chýba nos. Prvá séria Fallout sa začína na Amazon Prime Video 12. apríla 2024.