Desmod musí rušiť koncerty: Gitarista spadol z bicykla a polámal si prsty na rukách. Ochorel aj Kuly

Najprv sa Kuly nakazil covidom, potom mal basák problém s nohou a teraz si gitarista zlomil prsty.

Členovia slovenskej kapely Desmod majú jeden zdravotný problém za druhým. Hudobníci začali svoje turné po slovenských mestách s názvom Teatro set len začiatkom novembra a už hľadajú náhradníkov a rušia koncerty, informuje Čas.sk.

Prvotne plánovali do Vianoc odohrať 26 koncertov. Zdravotný stav muzikantov im však komplikuje plány. Najskôr kapelu postihla choroba ich hlavného speváka Mária „Kulyho“ Kollára, ktorého skolil koronavírus.

To však nebolo všetko, po Kulyho vyzdravení mal zdravotné ťažkosti basgitarista. Ten pre problémy s nohou počas koncertov sedel na stoličke. Šťastie im naozaj neprialo a k úrazu sa dopracoval aj druhý gitarista. Pri páde z bicykla si totiž zlomil prsty, takže v turné pokračovať už vôbec nemohol.

„Dnešný Teatro set v Zlatých Moravciach musíme zrušiť. Náš Adam spadol z bicykla a zlomil si prsty. Aj toto sa stáva v rock and rolle. Ďakujeme za podporu. Vážime si to, že ste s nami,“ vyjadrila sa pred pár dňami s ľútosťou skupina na sociálnej sieti. Kapela pokračuje v znamení „show must go on“, za svojho zraneného člena našli náhradu a svojim verným fanúšikom hrajú naďalej.