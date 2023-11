Tisci a Separ fackajú tvoju babku po zadku. Vydávajú bláznivý videoklip aj so známou 63-ročnou herečkou

Vždy som mal najlepšie baby v klipoch, tvrdí raper Tisci.

Raper Tisci zo ConspiracyFlat Studia vydal novú skladbu s názvom HipHop, za ktorej produkciou stojí PG a Mjay. V novinke Tisci hovorí o tom, čo robí, keď mu tvoja babka povie, že nevie variť. „Tvoja babka povedala, že vraj neviem variť, dal som jej facku na riť, dal som jej facku na ksicht,“ rapuje.

A nielen to, v najnovšej pesničke, ktorá vyšla aj so sprievodným videoklipom, hovorí o dnešných dievčatách a ukazuje nám, čo je hip-hop. Na novinke mu sekunduje aj Separ, ktorý zas rapuje o svojom biznise a o tom, že zarába, aj keď spí. Ani on si však servítku pred ústa nedáva.

Vo videoklipe okrem rapovej dvojice účinkuje aj 63-ročná slovenská herečka Daniela Gudabová, známa napríklad zo seriálu Horná Dolná alebo z filmu Invalid. O prepracovaný klip sa postaral známy videomaker a režisér Danpingdon. Čo hovoríš na novinku?