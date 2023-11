Bojovníci Oktagon MMA navštevujú slovenské školy. Takto môžeš prihlásiť tú svoju (NÁVOD)

Máš skúsenosť so šikanou?

S nejakou formou šikany sa stretol azda každý. Či už ako priamy účastník, alebo pozorovateľ, ktorý možno nevedel, ako zakročiť. Možno ťa to prekvapí, no so šikanou majú bohaté skúsenosti aj zápasníci Oktagonu. Niektorí zažili psychický nátlak či fyzické útoky, iní sa museli vyrovnať s negatívnymi komentármi na internete.

V príbehoch mnohých zápasníkov zohrala šikana významnú rolu. Aby sa stali silnejšími, začali sa venovať bojovým športom a dnes sú jednými z najlepších. Teraz sa snažia pomáhať mladým ľuďom #športomprotišikane a zároveň chcú búrať mýty o MMA a násilí.

„MMA sa často spája s násilím. Dlho sme premýšľali, ako sa voči tomu vymedziť a uviesť na pravú mieru, že jediný boj, ktorému fandíme, je medzi dvomi športovcami v klietke,“ uvádza Oktagon. Ten sa minulý rok spojil so značkou Rexona a spoločne vytvorili projekt Športom proti šikane. Cieľom je šírenie osvety na školách a boj proti tomuto problému formou besied s bojovníkmi.

Tvárou kampane sa stal šampión David Kozma, ktorý šikanu zažil na vlastnej koži. „Najťažší zápas bol so šikanou. Bitky patria do klietky, nie do školy,“ hovorí zápasník vo videu.

Do projektu sa zapojilo niekoľko ďalších bojovníkov, ako aj šampióni Ivan Buchinger či Marek Bartl. Moderátor Oktagonu Robert Kmeťo vyspovedal oboch bojovníkov v spoločnej diskusii, no každý má so šikanou iné skúsenosti – jeden z nich bol obeťou a druhý agresorom.

Ich príbehy sú rôzne, ale zhodli sa na jednom: fyzická, psychická šikana alebo kyberšikana nie sú riešením žiadneho problému. O týchto témach je potrebné hovoriť a vyhľadať odbornú pomoc.

Oktagon celý projekt konzultoval aj s odborníkom Martinom Benkovicom, ktorý sa téme šikany dlhodobo venuje. Oktagon verí, že šikana nemá miesto v našich životoch a spoločnými silami dokáže spoločnosť zvíťaziť v tomto boji, ktorý je pre mnohých tým najťažším. „Pokiaľ momentálne zažívaš akúkoľvek formu šikany, nie si v tom sám. Sme tu pre teba,“ odkazuje organizácia.

Prihlás svoju školu

Po úspešnom minulom ročníku sa bojovníci MMA opäť vydali do slovenských a českých škôl. Jednou z ich prvých zastávok bola ZŠ Kulíškova. Na besede sa zúčastnili bojovníci Róbert „Diamantový Čávo“ Pukač a Roman Paulus. Akciu moderoval zástupca organizácie Oktagon MMA Robert Kmeťo.

Zdroj: Oktagon

„So šikanou sme sa každý stretli, či už pasívne, alebo sme ju prežili na vlastnej koži. Deťom sme vysvetľovali, čo je šikana a čo možno len konflikt. V tomto smere je potrebné povedať, že šikana je opakujúca sa činnosť. Má viacero podôb a som rád, že Robo s Romanom hovorili deťom o skúsenostiach, ktoré s týmto sociálnym problémom mali aj oni v detských časoch najmä v škole,“ priblížil PR manažér Robert Kmeťo.

Projekt prebieha na základných školách po Česku a Slovensku a Oktagon MMA sa snaží aj týmto spôsobom riešiť problémy detí. Dôležitým odkazom zo strany športovej organizácie je aj informácia o boji. „Boj nepatrí do triedy, na chodbu školy ani na ulicu. Patrí do klietky, kde ho predvádzajú vycvičení a na boj pripravení športovci. Problémy sa bojom neriešia a v školách už vôbec nie,“ upozornil Robert Kmeťo na besede.

Chceš podobnú besedu zažiť aj ty? Zaregistruj svoju školu na webe sportemprotisikane.cz. Organizátori následne naplánujú návštevy po školách, kde sa porozprávajú o tomto celospoločenskom probléme.