Snoop Dogg nakoniec nekončí s marihuanou. Išlo len o slovnú hračku a premyslený marketingový ťah

Dymu sa síce vzdal, no nie marihuanového.

Po minulotýždňovom ozname, že končí s fajčením marihuany, nás slávny raper prekvapil opäť. Skutočným dôvodom jeho instagramového priznania bol premyslený marketingový ťah na propagáciu bezdymového ohniska v spolupráci s výrobcom ohnísk.

Celý čas išlo len o slovnú hračku. Jeho vyjadrenie „I'm done with smoke“ totiž na prvú znie, akoby končil s fajčením, no v angličtine „smoke“ znamená aj dym. V skutočnosti tým teda myslel, že končí s dymom, pretože spoločnosť Solo Stove, s ktorou spolupracuje, vydáva limitovanú edíciu bezdymového ohniska s názvom „The Snoop Stove“.

V reklame dokonca Snoop Dogg opeká marshmallows pred kovovým ohniskom. Na sociálnej sieti X (predtým Twitter) však Snoopovi sledujúci neboli prekvapení, že piatkové priznanie bolo falošné. „Dnes nie je 1. apríl, Snoop,“ napísal jeden z fanúšikov pod pôvodný príspevok. Raper je totiž známy tým, že denne vyfajčí až niekoľko jointov marihuany.

Propagátorom zelenej drogy sa stal už v deväťdesiatych rokoch. Odvtedy sa o ňu zaujímal nielen ako o voľnočasovú aktivitu, ale aj ako o podnikateľskú príležitosť. Podporuje službu, ktorá zefektívňuje distribúciu omamnej látky naprieč Spojenými štátmi a investuje do startupov, ktoré sa ňou zaoberajú.