Drake a J. Cole sa zahrali na Ronalda a Messiho. V novom klipe napodobňujú aj slávne meme zo Spider-Mana

Champagne Papi oznámil aj dátum, kedy vydá svoj ďalší album.

Drake je v životnej forme, o čom nás tentoraz presvedčil vo vizuále k skladbe First Person Shooter, na ktorej spolupracoval J. Cole. Najväčší hit z Drizzyho albumu For All the Dogs dostal skvelý videoklip s podarenými odkazmi na ikonické momenty z popkultúry.

Svetlo sveta uzrel len niekoľko hodín na to, ako hviezdni interpreti oznámili spoločné turné It’s All A Blur Tour – Big As the What? (odkaz na refrén skladby), ktoré bude mať 22 zastávok naprieč celou Severnou Amerikou v roku 2024.

Drake a J. Cole vo videoklipe k skladbe First Person Shooter napodobnili fotografiu z kampane módneho domu Louis Vuitton. Zdroj: YouTube

Video je prácou režiséra Gibsona Hazarda. Príbeh začína cameom Briana Baumgartnera, ktorý hral Kevina Malonea v seriáli The Office. Následne na to sa raperi pustia do rôznych aktivít, ako napríklad ping-pong alebo šach, pri ktorom napodobnili známu kampaň Louis Vuitton s Cristianom Ronaldom a Lionelom Messim.

V čase okolo 2:15 vzdajú Drake a J. Cole hold aj jednému z najznámejších meme zo Spider-Mana, keď na seba vzájomne ukazujú. Vizuál sa končí masívnou sochou The Boy postavenou v rodnom meste kanadského rapera.

Pozornosť si získal aj najnovší šperk v zbierke hlavy labelu OVO, ktorý je prácou klenotníčky Nadine Ghosn. Retiazka, ktorá odkazuje na album For All the Dogs váži podľa slov Ghosn viac ako 4 kilogramy a je z 18-karátového bieleho zlata s použitím 50 karátov diamantov.

Pozri si videoklip a v komentároch nám napíš, ako sa ti tento originálny vizuál páčil. My udeľujeme plný počet bodov.

I love a dinner with some fine women when they start debatin' about who the G.O.A.T.

I'm like go on 'head, say it then, who the G.O.A.T.?

Who the G.O.A.T.? Who the G.O.A.T.? Who the G.O.A.T.?

Who you bitches really rootin' for?

Like a kid that act bad from January to November, nigga, it's just you and Cole.

Drake zároveň oznámil, že dnes o polnoci vydá nový album s názvom Scary Hours 3. Informáciu predstavil prostredníctvom krátkeho sprievodného videa, v ktorom vstupuje do Roy Thomson Hall v domácom Toronte popričom hovorí o svojej poslednej tvorbe, konkrétne o albume For All the Dogs. Spomína, že sa cíti nesmierne sebavedomo a je naň hrdý.

Champagne Papi neprezradil, koľko bude na albume skladieb ani akých hostí budeme počuť na spoluprácach.