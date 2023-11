Umenie ako investícia: Prečo nekupovať podľa lajkov na Instagrame? Pýtali sme sa odborníčky z aukčnej spoločnosti Soga

Umelecké predmety, ktoré majú na Instagrame „hype“, často nemajú žiadnu hodnotu do budúcna. Do ktorých autorov sa však investovať oplatí?

Na Instagrame okrem módy trendujú aj predmety zo sveta umenia. S veľkou obľubou estetické ‚vychytávky‘ prezentujú influenceri na svojich profiloch a ľudia sa inšpirujú natoľko, že ich chcú vlastniť taktiež. Samozrejme, umenie si môžeš kupovať len ako dekoráciu do bytu. So správnym dielom si však môžeš aj zarobiť. Témou investícií sme sa zaoberali v minulom článku, kde sme sa venovali investícii do kabeliek. Dnes sa pozrieme na umenie, o ktorom sme sa porozprávali s Ninou Gažovičovou, historičkou umenia a licitátorkou aukčnej spoločnosti Soga. Tá nám povedala, čo z hľadiska investície trenduje na Slovensku a ktorých slovenských umelcov by si určite kúpila ona.

„Investície do umenia išli vždy ruka v ruke s odborným názorom, preto sú investíciami. Impulzívne nákupy, nákupy podľa momentálnych a nepodložených ‚trendov‘ nie sú ukladaním peňazí. Preto najvýznamnejší umelci svojej doby, ako napríklad Picasso, sú dodnes umelcami, ktorí dosahujú najvyššie ceny. Takto by sme mohli prechádzať dejinami umenia a porovnávať mená z encyklopédií s aukčnými výsledkami,“ hovorí Nina Gažovičová pre Refresher.

Spoločne sme sa pozreli na slovenské mená, do ktorých by si mal investovať, ale aj na predmety, ktoré majú na Instagrame obrovský ‚hype‘. Mnohé z nich možno zdobia aj tvoj príbytok. Dokázal by si s nimi zabodovať na aukcii?