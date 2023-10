8 dizajnérskych kabeliek, do ktorých sa oplatí investovať. Ak ich budeš chcieť znovu predať, môže sa ti vrátiť až 70 % z ceny

Vo svete, kde sa trendy neustále menia, je skutočne náročné udržať si prehľad o tom, čo je práve moderné a čo nie. Nejde však len o trendy v šatníku, ale aj zmenu v nákupnom správaní.

Senior riaditeľ merchandisingu v spoločnosti The RealReal sa pre Vogue vyjadril, že ľudia v poslednom období nakupujú oveľa menej, no drahšie. V high end modeloch totiž vidia obrovský investičný potenciál. To nám pripomína známu seriálovú hlášku Carrie Bradshaw: „Mám ráda svoje peniaze tam, kde ich vidím, visiace v skrini!“

Posvietili sme si na profily známych influencerov, šatníky celebrít a predovšetkým na módne reporty známej platformy Lyst, ale aj svetovo uznávaného vintage bazáru The RealReal. Práve ten odhalil, ktoré modely kabeliek sú skvelou investíciou do budúcnosti. Svoju hodnotu si totiž po zakúpení veľmi dobre zachovávajú alebo ju dokonca zvyšujú. Toto je 8 modelov, o ktorých možno nevieš, no vo veľkom ovládli rok 2023. Zaujmú aj teba?

Khaite Lotus

Luxusná newyorská značka Khaite si za pomerne krátky čas na trhu stihla vybudovať poriadne silnú fanúšikovskú základňu v celebritných kruhoch. Od roku 2016, keď ju založila Catherine Holstein, si ju do šatníkov zaradili najväčšie módne ikony doby vrátane Hailey Bieber, Zendaye, Beyoncé či Kendall Jenner. Fashionistky totiž zlákala na elegantný minimalistický rukopis v znamení quiet luxury, ale aj vychýrenú prvotriednu kvalitu a remeselnú zručnosť.

Khaite Lotus je podľa The RealReal skvelou investíciou. Celebrity však predovšetkým láka na svoj unikátny dizajn a avantgardné tvary. Zdroj: Khaite

Značka sa však preslávila hneď v niekoľkých kategóriách. Okrem produktov z kašmíru, japonského denimu či slávnych kardigánov a večerného oblečenia vyniká predovšetkým v kategórii kabeliek. Jedným z najobľúbenejších modelov je práve Khaite Lotus.

Kabelka ťa hneď na prvý pohľad upúta práve nepravidelnou štruktúrou, ktorá je inšpirovaná vzdušnými líniami šálu. Miestami avantgardný nádych je najčastejšie doplnený obľúbenou štruktúrou zo zrnitej kože a klasickými farebnými prevedeniami, ako je biela, čierna či hnedá. Kabelku však nájdeš aj v semišovom či lesklom prevedení.

Značka Khaite je na trhu pomerne krátko, o záujem celebrít však nemá núdzu. Jej kabelky nosí Sofia Richie, Hailey Bieber aj Zendaya. Zdroj: Khaite

Khaite Lotus modely sa však vo všetkých prípadoch pohybujú vo vyšších sumách. Kým za mini model „lotusky“ zaplatíš 1 570 eur, stredná veľkosť ťa vyjde približne 2 500 eur. Podľa reportu The Real Real sa však Khaite Lotus nachádza na zozname investičných kúskov. Pri jej resali sa ti vráti až 69 % z pôvodnej sumy. No nekúp to!

Louis Vuitton Speedy

Podľa The RealReal sme si tento rok vo veľkom išli aj monogramy. Na zoznam kabelkových trendov sa totiž prebojoval aj ikonický model od Louisa Vuittona – Speedy. Samotný Louis Vuitton sa ešte začiatkom 20. storočia inšpiroval rýchlo sa meniacimi trendami, ale aj tempom života, čo sa odráža aj na veľkosti a tvare kabelky.

Monogramová kabelka od Louisa Vuittona sa prebojovala na zoznam najväčších trendov. Hoci generácia Z nedá dopustiť na vintage klasiku, lákavé sú aj nové dizajny od Pharella Williamsa, ktoré predstavil vo svojej debutovej júnovej kolekcii pre módny dom. Zdroj: Louis Vuitton

Najčastejšie modely, ktoré nájdeš na aktuálnej módnej scéne, sú vyrobené z LV monogramovej potlače a kožených detailov na rukovätiach a okrajoch kabelky. Často však natrafíš aj na prevedenia so šachovnicovými vzormi ako Damier Ebene či Damier Azur, typickými pre módny dom.





Pharell Williams predstavil vo svojej debutovej júnovej kolekcii hneď niekoľko nových štýlov ikonickej Speedy kabelky. So žltou verziou a rôznymi veľkostiami si zapózovala aj Rihanna. Zdroj: Louis Vuitton

Vo svojej debutovej júnovej kolekcii pre Louis Vuitton predstavil nové farebné prevedenia a miniatúrne verzie Speedy kabelky aj Pharell Williams. Tvárou kampane je Rihanna, ktorá si v kampani zapózovala hneď s niekoľkými verziami žltých Speedy kabeliek.

Za 30 cm veľkosť v klasickom hnedom prevedení s monogramom zaplatíš približne 1 350 eur. Veľmi podobný model v klasickom hnedom prevedení Macadam ti ponúka aj ďalšia obľúbená značka generácie Z – Céline.