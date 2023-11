Volvo predstavuje svoje úplne nové EM90. Luxusné elektrické MPV má zaručiť maximálny komfort cestovania

V skutočnosti ide o prezlečený čínsky elektromobil Zeekr 009.

Napriek tomu, že pri pohľade do súčasného portfólia značky Volvo to nie je poznať, technicky sa začínajú švédske modely čoraz viac približovať čínskemu koncernu Geely, pod ktorého krídla už značka spadá. Naposledy to naznačil najmä elektrický crossover EX30, ktorý zdieľa podvozkovú architektúru nielen s modelom Polestar 4, ale aj zvyšnými sesterskými počinmi Smart #1 a Zeekr X.

Čínske korene však najnovšie hlási už aj úplne nové EM90, ktorým Volvo vstupuje do segmentu luxusných vanov. V skutočnosti ide o prezlečený elektromobil Zeekr 009, s logami severskej značky a v jej dizajnovom jazyku sa však bude časom predávať aj v Európe.

Veľkokapacitné MPV zaujme svojou robustnou karosériou, ktorá na dĺžku meria až 5,2 metra, v jeho giganticky dlhom rázvore sa pritom schováva akumulátor s kapacitou až 116 kWh. To, že ide o elektromobil naznačí najmä zaslepená maska a vo všeobecnosti veľmi uhladený dizajn. Tvarom full-LED svetiel na oboch koncoch EM90 hlási jasnú príbuznosť s aktuálnym dizajnovým smerovaním značky Volvo, samotný tvar karosérie ale nezaprie svoj ázijský pôvod. Celok s posuvným druhým radom dverí stojí štandardne na 19" diskoch a vzduchovom podvozku, za príplatok bude ale možné obuť až 20" kolesá.

Primárnym poslaním elektromobilu EM90 je zabezpečiť čo najväčší komfort a pohodlie pri cestovaní. Zodpovedá tomu veľmi luxusne orientovaný interiér v konfigurácii 2+2+2, kde najmä druhý rad sedadiel má ponúknuť maximálne pohodlie – jeho veľké, plne elektricky ovládané kreslá disponujú vyhrievaním, ventilovaním, masážami a zároveň pre týchto cestujúcich je určená aj obrovská, až 15,6" obrazovka, ktorá sa vyklápa zo strechy. O akustický zážitok sa pritom stará prémiová audio sústava Bowers & Wilkins s 21 reproduktormi. Vo výbave samozrejme nechýba obrovská panoramatická strecha či rozsiahlo zastúpené náladové osvetlenie.

Napriek obrovským rozmerom a váhe až 2 760 kilogramov, sa o pohon stará len jeden elektromotor, ktorý však ponúka slušný výkon 200 kW/272 koní. Vďaka nemu tak veľké MPV dokáže akcelerovať z 0 na 100 km/h len za 8,3 sekundy. Dá sa však predpokladať, že po vzore súrodeneckého modelu Zeekr 009, časom aj Volvo ponúkne verziu s pohonom oboch náprav, teda s dvojicou elektromotorov, ktoré pri čínskom deriváte servírujú až 544 koní.

Volvo pritom informuje, že jeho luxusné MPV má ponúknuť dojazd až 738 kilometrov, dodať však treba, že tento údaj je výsledkom čínskej metodiky merania CLCT. Pri nej je známe, že ide o veľmi optimistické údaje, preto v zmysle prepočtov možno rátať, že dojazd v zmysle metodiky WLTP bude na úrovni okolo 550-570 kilometrov. V úvode predaja sa úplne nové Volvo EM90 bude ponúkať výhradne na ázijských trhoch, neskôr sa však na veľké MPV máme tešiť aj v Európe.