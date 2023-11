Slovenka Dominika robí v Londýne ochranku celebritám: Arabská princezná si dala do izby lietadlom doviezť bežiaci pás

Platia lepšie celebrity alebo kráľovské rodiny? V rozhovore ťa pobavia aj bizarné „maniere“, s ktorými sa počas svojej profesie Dominika u svojich klientov stretla.

Dominika Háberová žije a pracuje v Londýne ako bodyguardka. Ako osobná ochranka pracuje pre kráľovské rodiny, celebrity, diplomatov či biznismenov. „Podpisujeme zmluvu o zachovaní mlčanlivosti. Ak sme s klientom niekde ‚na dovolenke‘, samozrejme, že si môžeme urobiť fotku. Nesmie však byť na nej on ani jeho nehnuteľnosti. Postovať ju môžem zásadne bez komentára a až po tom, čo klient z miesta odíde. Menej profesionálni bodyguardi niekedy neodolajú a pridajú fotku klientovych áut, domov či lietadiel. Spravia si však zlé meno, ktorého sa veľmi ťažko zbavia. Riskujú aj to, že ich dá klient na súd,“ približuje nám prácu osobnej ochranky Dominika.

Už viac ako 20 rokov sa venuje bojovému umeniu, pôsobí taktiež ako inštruktorka sebeobrany krav maga. Tá ju nakoniec priviedla k práci, ktorú robí teraz. Vďaka tejto profesii žila rok v Afrike, ale aj v Španielsku. Pre Refresher prezradila, že okrem ochrany dbá na imidž, status či biznis záujmy klientov.

V článku sa dočítaš, kedy je lepšia ako ochranárka žena, ako princezné jedia McDonald's na zadnom sedadle auta, aj to, prečo domáci miláčikovia klientov lietajú súkromným lietadlom.

Zdroj: Dominika Háberová

Ako si sa dostala k práci bodyguardky v Londýne?

Londýn som milovala od malička, vedela som, že tu raz chcem žiť. Počas svojich vysokoškolských rokov som mala príležitosť stráviť v Londýne niekoľko dlhších období v rámci letnej brigády. Keď som sa tam presťahovala, už vtedy som sa venovala bojovému umeniu krav maga. Našla som si tu miestny klub, ktorý som začala navštevovať. Môj inštruktor mi vtedy navrhol, či by som nechcela vyskúšať prácu ako osobná ochranka. Udialo sa to veľmi rýchlo. Bolo to asi tak, že v piatok sa ma môj inštruktor Joel Bennett opýtal, či by som mala záujem o takúto prácu. No a v pondelok už som nastúpila na kurz.

Dnes sa teda živím ako bodyguardka a mám aj vlastnú firmu zameranú na Security Consultancy.