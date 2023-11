Marvel panikári: v traileri láka mŕtvymi Avengermi, ktorí vo filme nebudú. Odhaduje sa, že novinka bude prepadák

Finálny trailer na The Marvels obsahuje viac scén, ktoré by Marvel nemal ukazovať.

Disney vydalo dva dni pred premiérou komiksovky The Marvels finálny trailer. Prekvapivo sa začína postavami Iron Mana, Captaina Americu či Thanosa. Všetci sú pritom mŕtvi alebo mimo hry. Je to ďalší náznak toho, že Marvel skutočne panikári a snaží sa do kín prilákať viac divákov.

The Marvels, pokračovanie úspešného Captain Marvel, bude totiž pravdepodobne prepadák. Analytici odhadujú, že film za premiérový víkend v USA a Kanade zarobí 50 – 70 miliónov dolárov. To je menej ako polovica tržieb prvej časti.

Snímka The Marvels v predpredaji zaznamenala o 69 % menej predaných vstupeniek ako Guardians of the Galaxy Vol. 3 a o 72 % menej ako Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Finálny trailer odhaľuje aj jedno prekvapenie v podobe prítomnosti doteraz neoznámenej postavy, takže diváci, ktorí sa chcú nechať prekvapiť, by ho nemali pozerať.