Známy markizácky šéfkuchár otvoril bistro na lukratívnej adrese v Bratislave. Je inšpirované starou nórskou tradíciou

V menu nájdeš napríklad lokálnu rybu za 30 eur. Šéfkuchár Martin Novák plánuje v budúcnosti priniesť aj fine dining.

Gastroscéna v Bratislave sa od pondelka opäť rozrástla. Svoje brány otvoril nový podnik s názvom Søgu nachádzajúci sa na lukratívnej adrese na Hlbokej ceste v Starom Meste (pod Kalváriou, neďaleko Slavína). Na rovnakej adrese kedysi stála reštaurácia Meat Town.

Za bistrom stojí významný šéfkuchár Martin Novák. Poznať ho môžeš napríklad z relácie Na nože alebo z reality šou Ruža pre nevestu. Obe odvysielala TV Markíza.

Zdroj: Instagram/@sogu_martinnovak, TV Markíza

Martin zužitkoval svoje dlhoročné skúsenosti v rôznych prevádzkach (Fach či Palffy restaurant v hoteli Šimák Zámok Pezinok), zmysel pre detail a svoju oddanosť kuchyni, a tak vytvoril bistro so starou nórskou tradíciou.

Søgu v preklade znamená epický príbeh a ľudia, ktorí stoja za touto myšlienkou, veria, že každá surovina, z ktorej jedlá pripravujú, má svoj vlastný príbeh.

„Nechcem, aby tu mali ľudia malíčky hore. Má to byť pekné, sexy, moderné dobré jedlo. Chcem, aby to ľudí bavilo, potom to baví aj mňa,“ povedal pre Markízu. Očakávať môžeme celosvetovú kuchyňu zo sezónnych surovín od lokálnych dodávateľov.

Včerajšie otváracie 4-chodové menu pre pozvaných hostí sa začalo domácim kváskovým chlebom s maslom a bryndzou, neskôr sa podávalo carpaccio s hľuzovkou a sezónna topinamburová polievka s fermentovaným karfiolom, za tým sumec s paprikovým krémom. Sladkou bodkou na záver bol éclair. V menu Novákovho bistra nájdeš napríklad aj konfitovanú lokálnu rybu za 30 eur či bohatú vínnu kartu.

Bistro je otvorené celý týždeň od 10. hodiny so stálou ponukou jedál, brunchom a v čase obedov si tu dokonca môžeš vychutnať aj obedové menu. Ak chceš mať istotu, že si nájdeš stôl, funguje u nich aj rezervačný systém. Søgu sa v budúcnosti rozrastie aj o časť zameranú na fine dining.