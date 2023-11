VIDEO: Dostaneš bitku, keď to budeš najmenej čakať. Vyhrotená hádka Flexkinga s Erikom Tresorom má dohru

Znepriatelení raperi sa stretli tvárou v tvár. K bitke síce nedošlo, no padali poriadne spŕšky slov.

Organizácia Fight Night Challenge v nedeľu zverejnila video, na ktorom sa hádajú raperi Frayer Flexking a Erik Tresor. Obaja sa predstavia na najbližšom turnaji FNC 5 v bratislavskej Tipos Aréne.

Napriek tomu, že každý z nich má už dohodnutého súpera a nepobijú sa medzi sebou, už dlho to medzi nimi iskrí tak, že keby mohli, rozdali by si to priamo na mieste aj mimo ringu. Práve o tom bola posledná vyhrotená hádka zoči voči z nedele, ktorá sa šíri na sociálnych sieťach.

Flexking sa obul do Tresora a pýtal sa ho, prečo ho nenapadne, keď sa mu vyhráža na sociálnych sieťach. Raper mu však oponoval s tým, že má zviazané ruky, pretože keby ho napadol, zrušil by sa dohodnutý zápas a mal by problém s organizáciou.

Tresor po ostrej výmene názorov ešte nahral na Instagram pre Flexkinga dodatočný odkaz. „Flexking konfrontátor teraz bude žiť z toho, že prišiel s kamerami a ja som mu nena****l. Pritom sám dobre vie, že som chytený za vajcá a naj***ť mu nemôžem, lebo keby som ho zranil, ako sám povedal, tak nenastúpi do zápasu a bol by problém,“ povedal raper vo videu.



„Strach si neschoval... Ale vieš, čo robíš. Šašo si, to si splnil... Ja som tvoj tato, ty si môj syn, už si prehral. Čiže po prvom zápase vo Fight Night Challenge mám skóre 2:0, ďakujem ti pekne. Erik ťa pozdravuje. Uži si tých 5 minút správy. Ako som povedal, ja ti to nezabudnem ani za 5 rokov. Ľudia sa dočkajú tej bitky, čo dostaneš. A vtedy, keď to budeš najmenej čakať,“ dodal.