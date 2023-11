KVÍZ: Ako dobre poznáš Hunger Games? Otestuj svoje vedomosti pred očakávanou premiérou

Dáš tento test na plný počet bodov?

Už o niekoľko dní príde do kín dlho očakávaná novinka. Prequel filmov Hunger Games s podtitulom The Ballad of Songbirds & Snakes (Balada o hadoch a vtáčatkách) zrežíroval Francis Lawrence, ktorý vytvoril aj pod ostatné tri filmy série. Vo filme si zahrá Peter Dinklage, Tom Blyth, Hunter Schafer či ďalšia známa herečka, ktorej meno budeš musieť uhádnuť v našom kvíze.

The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes vychádza z rovnomenného románu Suzanne Collins, ktorý vyšiel v roku 2020. Dej filmu sa odohráva 64 rokov predtým, ako sa Katniss Everdeen prihlásila do Hunger Games. Najnovší film prináša príbeh slabnúceho rodu Snow, ktorý upadol do nemilosti. Coriolanus sa stáva poslednou nádejou, ako obnoviť zašlú slávu. Je však veľmi znepokojený, pretože musí robiť mentora Lucy Gray Baird z dvanásteho okrsku. Dokáže nevýrazné dievča uspieť v aréne, kde prebiehajú hry o život a smrť?

Zdroj: Forum Film

Novinka Hry o život: Balada o hadoch a vtáčatkách bude v slovenských kinách od 16. novembra. Skráť si čakanie a otestuj svoje znalosti v našom kvíze. Niektoré otázky ti dajú zabrať, aj keď si skalným fanúšikom Hunger Games.