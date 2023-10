Z Petržalky do Los Angeles. Klientkou Slováka Mikiho bola aj Lady Gaga, jeho dom sa dostal na titulku Elle Decoration

Pod jeho značkou Mirohaus vznikli tri domy, ktoré nadizajnoval sám a dnes ich ponúka ako ubytovanie. Tieto luxusné a štýlove stavby si hneď získali veľkú obľubu, jeden z nich dokonca zdobil titulku magazínu Elle Decoration.

Túto stavbu kúpil za 650 000 dolárov, dnes má hodnotu niekoľko miliónov dolárov. V prvej rezidencii navrhol celý interiér a vonkajšie okolie, pri ostatných nadizajnoval všetko. Za noc v rezidencii v Palm Springs zaplatíš približne 550 dolárov, v Joshua Tree zhruba 580 dolárov, ceny sa menia podľa sezóny. Tretí dom je už skoro dokončený. Bežne si ľudia prenajímajú v Amerike podobné nehnuteľnosti aj na niekoľko mesiacov, no podľa Mikiho to majiteľom ubytovania neprináša zisk.

„Je známe, že niektorí ľudia si domy prenajímajú aj na dva či tri mesiace. Airbnb ti ale na tomto vôbec nezarobí. Náš dom špecificky zarába najviac, ak to máme z 30 dní vybookované napríklad 20 dní, “ hovorí pre Refresher Miki Bauer.

Zdroj: Instagram @mikibauer

Do New Yorku si prišiel ako 18-ročný, stal sa naozaj tvojím druhým domovom. Čo ťa neskôr priviedlo k rozhodnutiu presťahovať sa do slnečného L.A.?

Do New Yorku som odišiel ako 18-ročný, vyštudoval som na Univerzite Pratt Institute priemyselný dizajn. Hneď po štúdiu som mal jednu prácu, kde som dizajnoval a vyrábal nábytok na mieru. Po troch rokoch som si začínal uvedomovať, že v tej firme neviem ďalej rásť. Bolo to síce všetko kreatívne a naozaj dobrodružné, no robil som prácu asi za štyroch ľudí. Za tých štyroch ľudí mi samozrejme neplatili.

V 25 rokoch som si našiel iný job a vtedy som spoznal teraz už moju ženu. Ona bola z L.A, ale presťahovala sa na rok za mnou do NY. Keďže náš vzťah bol čoraz viac serióznejší, začal som premýšľať nad prácou na západnom pobreží. Nikdy predtým som si nemyslel, že opustím New York. Hľadal som si prácu, robil som veľa pohovorov a nakoniec sa mi podarilo získať dve v L.A. Odletel som tam, mal som pohovory u dvoch svetoznámych dizajnérov a nakoniec som si jeden job vybral.