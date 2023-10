V The Marvels sa údajne objaví milovaný mutant z X-Men filmov. Diváci sa majú pripraviť na obrovské prekvapenie na konci

Fanúšikovia marveloviek a X-Mena práve dostali veľký dôvod na to, aby išli do kina na snímku The Marvels.

V článku sa nachádza potenciálny spoiler z komiksovky The Marvels

Viacerí známi internetoví „leakeri a insideri“ hovoria o tom, že na konci snímky The Marvels čaká divákov obrovské prekvapenie. Marvel údajne na poslednú chvíľu pridal na koniec filmu obľúbenú postavu z predošlých X-Men filmov. Názory sa v tomto bode líšia, ale viacero ľudí avizuje, že ide o Hanka McCoya alias Beasta z X-Mena. Ak sú špekulácie pravdivé, stvárnil ho Kelsey Grammer (Frasier), ktorý si túto postavu zahral už v X-Men 3.

To nie je všetko. Postava Monicy Rambeau (Proton) sa má na konci filmu dostať do iného filmového vesmíru/dimenzie. Multivesmír Marvelu sa tak znova nakopne a podľa leakov pôjde o filmový svet X-Men pred udalosťami X-Men 3.

Rumor has it they added a last minute surprise to #TheMarvels



Beware spoilers!!!! pic.twitter.com/9L2KIS3NrG — Grace Randolph (@GraceRandolph) October 25, 2023

Someone who was the perfect casting for a certain role and never got his chance to do justice with it cuz they wasted him on a shitty movie is coming back. That's all I'm gonna say — Daniel Richtman (@DanielRPK) October 25, 2023

Yes, I've seen the "Huh, maybe?" #TheMarvels spoiler rumors. My thoughts are that my thoughts would be different if I wasn't still one episode ahead of most people on #LokiSeason2 ...but I'm also still not sure I buy it



Steer careful if you don't wanna see it, though — Bob Chipman 😁 bobchipman.bsky.social (@the_moviebob) October 26, 2023

Zajtra v piatok 27. 10. vychádza štvrtá epizóda Lokiho, na ktorej konci sa má stať niečo veľmi prekvapivé v spojení s multivesmírom. Môže to odkazovať priamo na The Marvels, no zároveň vôbec nemusí. Isté je len to, že fanúšikov X-Mena čaká v kine (9. november) pri pozeraní The Marvels veľké prekvapenie.