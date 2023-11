Koža je horúcim trendom jesene. Tieto kožené topánky a kabelky ti rozhodne nemôžu chýbať v šatníku

Teploty prudko klesli, a ak zis┼ąuje┼í, ┼że k svojmu ob─ż├║ben├ęmu svetru si nem├í┼í ─Źo obu┼ą, zamier do tejto predajne.

Kvalitn├í ko┼żen├í obuv ─Źi kabelka je must have k├║skom bez oh─żadu na sez├│nu a mala by by┼ą pevn├Żm z├íkladom ka┼żd├ęho ┼íatn├şka. Ke─Ć nevie┼í n├íjs┼ą svoju nov├║ jesenn├║ srdcovku medzi t├Żm, ─Źo m├í┼í doma, trendy zna─Źky Badura, Lasocki a Gino Rossi, ktor├ę n├íjde┼í v predajniach CCC, ┼ąa prekvapia vkusn├Żmi modelmi jesennej kolekcie 2023.

 

R├┤zne modely top├ínok, ktor├ę ne┼íetria kvalitn├Żm preveden├şm a nad─Źasov├Żm vzh─żadom, n├íjdu v najnov┼í├şch kolekci├ích aj p├íni. Jesenn├í kolekcia CCC zna─Źiek pon├║ka p├ínom vysok├ę ko┼żen├ę ┼ínurovacie top├ínky, ┼ít├Żlov├ę mokas├şny, ale aj klasick├║ ÔÇ×nestarn├║cuÔÇť ─Źlenkov├║ obuv, ktor├í by mala by┼ą s├║─Źas┼ąou ┼íatn├şka ka┼żd├ęho mu┼ża. Debatu o tom, pre─Źo treba siahnu┼ą pr├íve po ko┼żi, azda┬áani netreba rozv├şja┼ą.

Zdroj: CCC

Obuj sa do pohodlia s novou kolekciou od Lasocki

Vieme, teploty vonku nepatria k t├Żm, ktor├ę by pr├íve l├íkali na dlh├ę vych├ídzky. No v ┼ít├Żlovej a pohodlnej obuvi od Lasocki┬ása aj napriek tomu bude┼í c├şti┼ą po─Źas cel├ęho d┼ła ako v bavlnke. Pochm├║rne po─Źasie sa lep┼íie zvl├ída pri poh─żade na svoje nov├ę top├ínky.┬á

Pripravuje┼í sa na d├┤le┼żit├Ż pracovn├Ż m├şting? Tmavohned├ę mokas├şny skombinuj so svetl├Żm oblekom, kobaltovo-modr├Żmi pono┼żkami a nik ┼ąa neprehliadne. Ak to chce┼í da┼ą na ÔÇ×business casualÔÇť, odpor├║─Źa sa zvoli┼ą d┼ż├şnsy s bielou ko┼íe─żou. Svoj outfit dopl┼ł o kabelku, do ktorej sa zmestia v┼íetky tvoje nevyhnutn├ę veci, a vyraz do ul├şc.

Zdroj: CCC

─îi u┼ż si potrp├ş┼í na ve─żk├║, mal├║, svetlej┼íiu, ─Źi tmav┼íiu kabelku, v novej ┼íirokej ponuke kolekcie Lasocki n├íjde┼í presne to, ─Źo h─żad├í┼í. Kvalitn├ę ko┼żen├ę kabelky, doplnky a top├ínky n├íjdu v kamennej predajni, aplik├ícii a na webe CCC aj mu┼żi.

Ozvl├í┼ítni si outfit ┼íirok├Żmi ─Źi┼żmami zna─Źky Gino Rossi

Nov├í kolekcia zna─Źky┬áGino Rossi si z├şskala srdcia mnoh├Żch z├íkazn├şkov. Shopper bag ─Źiernej farby v kombin├ícii s ─Źi┼żmami so ┼íirok├Żm zvr┼íkom na malom podp├Ątku sa hod├ş ku ka┼żd├ęmu farebn├ęmu jesenn├ęmu outfitu.

Zdroj: CCC

Preferuje┼í, naopak, men┼íie kabelky a top├ínky bez podp├Ątku? ┼Żiadny probl├ęm. Nov├í kolekcia Gino Rossi pon├║ka mno┼żstvo r├┤znych dizajnov, medzi ktor├Żmi si vyber├║ nielen milovn├ş─Źky podp├Ątkov, ale aj tie, ktor├ę rad┼íej stoja nohami pevne na zemi. Samozrejme, na svoje si pr├şdu aj p├íni, ktor├ş miluj├║ le┼ż├ęrnu eleganciu.

Badura pon├║ka ┼ít├Żl, komfort a┬átop kvalitu

─îi┼żmy s┬ávysokou s├írou s├║ povinnou v├Żbavou na chladn├ę dni. Tie zna─Źky Badura siahaj├║ vysoko nad kolen├í a┬ás├║ upraven├ę do plastick├Żch z├íhybov, ktor├ę p├┤sobia naozaj ┼ít├Żlovo. Favoritom je model z┬áko┼że v┬ámedovom┬áodtieni.

Zauj├şmav├ę s├║ v┼íak aj klasick├ę ─Źierne ─Źi┼żmy so ┼ípicatou ┼ípi─Źkou a┬á┼ínurovacie poltop├ínky s┬ávysokou podr├í┼żkou, ktor├ę ─żahko skombinuje┼í s ko┼żen├Żmi kabelkami. Tieto top├ínky n├íjde┼í v r├┤znych modeloch, ktor├ę pote┼íia tvarom a┬ázaujm├║ detailmi. Nov├í kolekcia Badura nepote┼í├ş len d├ímy, ale aj p├ínov, ktor├ş si potrpia na kvalitu a┬ápohodlie.

Zdroj: CCC

┼áirok├Ż v├Żber ko┼żen├Żch modelov za dostupn├ę ceny n├íjde┼í v predajniach CCC, v aplik├ícii alebo na webe https://ccc.eu/sk/.