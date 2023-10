Čo sa deje s tvojím telom, keď spadneš do ľadovej vody? Telo zažije podobný šok ako po zrážke s autobusom

Po páde do studenej vody máš jednu minútu na získanie kontroly nad dýchaním, menej ako 10 minút na sebazáchranu a 1 hodinu, kým upadneš do bezvedomia.

To, ako asi vyzerá smrť v ľadovej vode, znázorňuje – viac či menej hodnoverne – scéna z Titanicu. Obaja sa ocitnú v ľadovom oceáne s teplotou asi –2 °C. Rose vylezie na odtrhnuté drevené dvere, zatiaľ čo Jack ostáva (z dosiaľ nepochopených dôvodov) vo vode. Spoločne mrznú a trasú sa od zimy, až kým Jack napokon postupne a elegantne umrie na podchladenie a stráca sa pod morskou hladinou.

Na to, aby si ti stalo niečo podobné, sa vôbec nemusíš ocitnúť v takej studenej vode. Náhly pád do vody ťa môže stáť život aj pri relatívne vysokej teplote 15 °C. Okrem toho príjemné počasie môže vytvárať zdanie, že sú vhodné podmienky na kúpanie, opak však môže byť pravdou. Niektoré vodné toky ostávajú aj počas horúčav studené.

Ak náhle a nečakane skočíš alebo spadneš do ľadovej vody, tvoje telo zažije podobný šok ako pri zrážke s autobusom alebo zasiahnutí bleskom, tvrdia odborníci z amerického Národného centra pre bezpečnosť v studenej vode. Po fáze šoku, počas ktorej musia tvoje pľúca a srdce vyvinúť nadľudské úsilie, nastáva skutočný boj o prežitie – a to aj vtedy, ak si hoci len dva metre od pevniny.

Zdroj: 20th Century Studios

V rámci série Čo sa deje s tvojím telom, keď... ti prinášame vedecky podložené zaujímavosti o úžasných mechanizmoch ľudského tela – tému nezabudni sledovať a každý týždeň dostaneš upozornenie na nový článok. Pre prístup k prémiového obsahu sa nezabudni stať členom klubu Refresher+.

Reakcie tela na náhle ponorenie do studenej vody odborníci rozdeľujú do troch alebo štyroch etáp – fáza šoku (prvé 2 až 3 minúty), fáza fyzickej nespôsobilosti (3 až 5 minút a viac), fáza podchladenia (po 30 minútach) a fáza kolapsu po záchrane.

Panike sa nevyhneš

Prvá fáza trochu pripomína záchvat paniky, ktorý zažívajú ľudia s duševnými ťažkosťami. V okamihu, ako sa studená voda dostane do kontaktu s tvojou pokožkou, spustí tvoje telo rad nebezpečných a mimovoľných šokových reakcií.

Už v priebehu niekoľkých sekúnd po dopade na vodu človek začína bojovať o život. Ak si v minulosti počul, že v takýchto chvíľach nemáš podliehať panike, rýchlo zistíš, že v takejto situácii sú podobné rady úplne zbytočné, upozorňuje Národné centrum pre bezpečnosť v studenej vode.

Ak je teplota nižšia ako 5 °C, po dopadnutí do vody rátaj so silnou bolesťou. Prvou reakciou tela na šok z chladu býva väčšinou náhle lapanie po dychu a zrýchlené dýchanie (hyperventilácia), ktoré zvyšuje riziko, že vdýchneš vodu a utopíš sa. Ovládnuť v tejto fáze svoj dych môže byť náročné aj pre skúsených plavcov. Armáda spojených štátov v článku radí, že hyperventiláciu môžeš do istej miery kontrolovať vydychovaním cez zovreté pery.