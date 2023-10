Kultový roadster Mazda MX-5 dostal v rámci modernizácie moderné LED svetlá, väčší displej a niekoľko koní navyše

Malý roadster sa stále spolieha na motory bez preplňovania.

Model MX-5 je na trhu v aktuálnej, v poradí 4. generácii už od roku 2015, keď sa dočkal hneď niekoľkých menších či väčších vylepšení. Najnovšie sa Mazda hlási s ďalším väčším faceliftom, ktorými sa zamerali na vzhľad aj samotnú techniku. Vynovený roadster sa v roku 2024 najprv ukáže na domácom japonskom trhu, s odstupom času sa však modernizovaná podoba dostane aj na zvyšné svetové trhy vrátane toho európskeho.

Poznávacím znakom sú predovšetkým svetlá na oboch koncoch. Ich tvar sa síce nezmenil, naopak, technika áno. Vpredu totiž Mazda presunula denné LED svietenie z nárazníka priamo do hlavných svetiel, čím došlo k zmene grafiky. Po novom sa modernou LED technológiou navyše hrdia aj smerovky, a to ako vpredu, tak aj vzadu, kde už budú full-LED svetlá. Maska má novú výplň, kde je aj radar adaptívneho tempomatu. Do ponuky sa dostal nový odtieň karosérie Aero Gray Metallic a pribudli nové dizajny 16 a 17" diskov kolies.

Modernizácia pokračuje v interiéri, kde je 8,8" displej infotainmentu. Ten má ponúknuť nielen modernejšie vizuálne prostredie, ale aj väčšiu plynulosť a intuitívnosť. S vynoveným prostredím prichádza aj bezkáblová podpora Apple CarPlay či výmena doterajších USB konektorov za USB-C. Jemnou úpravou prešli aj budíky, tie však stále ostávajú verné svojmu analógovému riešeniu.

Z technickej stránky Mazda hovorí o vylepšenom riadení a novom samosvornom diferenciáli, ktorý má docieliť lepšiu stabilitu vozidla. S tým súvisí aj upravená kontrola trakcie, ktorá ponúka nový režim DSC Track, ktorý je určený pre jazdu na okruhu. Ponuka motorov naďalej počíta s dvomi atmosférickými agregátmi. Základný 1,5-litrový by mal po novom ponúkať už okolo 99 kW/135 koní (doteraz 97 kW/132 k), zatiaľ čo silnejší dvojliter síce naďalej disponuje výkonom 135 kW/184 koní, avšak zaručiť má lepšiu odozvu na plyn pri akcelerácii.