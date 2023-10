Americký Cadillac sa chystá vďaka elektromobilom expandovať do Európy, začína s luxusným modelom Lyriq

Práve prechod na elektrické vozidlá je jedným z hlavných dôvodov, prečo sa viaceré americké značky snažia opäť vrátiť na európsky trh.

Zatiaľ čo drvivá väčšina európskych automobiliek už teraz hlási, že najneskôr v roku 2030 bude predávať výhradne elektrické vozidlá, v USA sú ambície v elektromobilite o čosi zdržanlivejšie. Hoci prakticky každý relevantný výrobca už ponúka minimálne jeden relevantný elektromobil, o čisto elektrickej budúcnosti sa hovorí veľmi opatrne. Jednou z výnimiek je značka Cadillac, ktorá tvrdí, že aj ona chce od roku 2030 predávať výhradne elektromobily. Istým paradoxom pritom je, že nemalú úlohu na tom má zohrať aj Európa.

Cadillac sa totiž práve pri príležitosti rozmachu elektromobilov chystá opäť vrátiť aj na európsky trh, kde chce časom oficiálne predávať hneď niekoľko modelov. Jedným z nich je aj crossover Lyriq, ktorý debutoval v roku 2021, no a teraz to má v rámci modernizácie namierené do Európy. Dokonca, elektromobil je už možné oficiálne objednať napríklad vo Švajčiarsku, pričom nasledujúce roky chystá značka expandovať na väčšinu tunajších trhov. Ako je pritom zvykom, zaujať chce najmä atraktívnejšími cenovými reláciami.

Pri modeli Lyriq to značí, že jeho základná cena na švajčiarskom trhu bola v prepočte stanovená čiastkou cca 85-tisíc €. Samozrejme, zďaleka nejde o lacné vozidlo, v kontexte výbavy a priamej konkurencie od BMW či značky Mercedes-Benz je však cena značne nižšia. Už v štandarde je pritom naozaj bohatá výbava – až 33" klenutý displej, audiosústava AKG Studio s 19 reproduktormi, adaptívna Matrix-LED svetelná technológia či napríklad podpora až 19 kW (!) AC a 190 kW DC nabíjania.

Elektromobil stojí na architektúre Ultium EV Platform, ktorej akumulátor má pritom až 102 kWh a už základne RWD vyhotovenie ponúka výkon až 255 kW/347 koní. Uvádzaný dojazd na jedno nabitie má predstavovať 505 kilometrov, silnejšia verzia AWD s pohonom oboch náprav a výkonom 373 kW/507 koní sľubuje dojazd 494 km. Takmer 5-metrové SUV chce osloviť najmä zákazníkov, ktorí prahnú po extravagantnejšom dizajne a luxusnom spracovaní. Cadillac totiž zo svojej vlajkovej lode, modelu Escalade, použil v elektromobile Lyriq nielen plejádu technológií, ale aj prémiové materiály a luxusné prvky výbavy.