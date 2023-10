Čo sa stane s tvojím telom, ak budeš piť alkohol každý deň? Od prvého pohára vína „na dobrú noc“ až po zlyhávanie orgánov

Prečo máme nutkanie piť čoraz viac, aj keď cítime, že nám alkohol robí zle? V akej fáze cyklu sa žena opije rýchlejšie? Ako alkohol ovplyvňuje imunitu? Krok za krokom vysvetľujeme, aké procesy spúšťa alkohol v tvojom tele a mozgu.

Pohár červeného vína pred spaním mi neuškodí, veď je zdravý a aspoň rýchlejšie zaspím. Tomuto mýtu ešte aj dnes slepo verí množstvo ľudí. Vedci ho tento rok definitívne vyvrátili v prehľadovej štúdii, ktorá analyzovala výsledky 107 výskumov.

Zistili, že ani pitie malého množstva alkoholu ti nepredĺži život – či už je to víno, alebo čokoľvek iné. Práve naopak, už jeden drink denne zvyšuje riziko vzniku rakoviny. Čo sa potom stane, ak ho budeš piť každý deň?

Prečo ti hneď „udrie do hlavy“

Keď si odpiješ z piva alebo do seba obrátiš štamperlík páleného, obsah, samozrejme, putuje do žalúdka – ten alkohol odmietne tráviť. Vstrebe z neho asi len 20 percent a zvyšných 80 percent doputuje do tenkého čreva, odkiaľ smeruje priamo do krvného obehu. V tejto fáze sa alkohol dostane do všetkých častí tela vrátane mozgu. Najskôr ovplyvní mozog, potom obličky, pľúca a pečeň.

Tvoj mozog sa po rokoch pitia alkoholu začne v podstate scvrkávať. Zdroj: Pexels

Keď sa alkohol dostane do krvného obehu, rozšíria sa ti cievy a zrýchli sa prietok krvi v tvojom tele. Práve tomu môžeš „vďačiť“ za červeň v tvári a pocit tepla. Mierne klesne aj tvoj krvný tlak. Táto fáza je zradná, pretože síce máš pocit, že si sa zohrial, toto teplo uniká z tvojho tela rýchlosťou blesku a tvoja telesná teplota v skutočnosti klesne. Mysli na to, keď sa budeš o dva mesiace „zohrievať“ punčom na vianočných trhoch.

Mozog na tvoj „relaxačný drink“ zareaguje okamžite. Mozgové centrá, ktoré riadia tvoje myslenie, správanie a rozhodovanie, si spravia doslova párty a presvedčia ťa, že si zábavnejší, odvážnejší a múdrejší, ako si o sebe myslíš. To je dôvod, prečo sa ti v stave opitosti zdá, že vyliezť na strom alebo napísať svojmu/svojej ex je fakt super nápad.