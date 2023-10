Takto rozbehali New Balance influencerov v Bratislave s kampaňou „Run Your Way“. Zúčastnili sa aj Yaksha a Naty Kerny

Na evente Run Your Way sa stretli milovníci behu, majitelia running clubov a známe tváre.

Beh je unikátnym spôsobom, ako objaviť vlastnú silu a prekonať výzvy, či už sú fyzické, alebo mentálne. New Balance, partner bežeckého podujatia DM ženský beh, sa predstavil minulý týždeň v Bratislave filozofiou Run Your Way. Cieľom kampane je, aby sme bežali nielen pre výkon, ale aj pre potešenie a výzvy, ktoré nám beh môže priniesť.

Udalosť DM ženský beh. Zdroj: Alex Hudák

Deň pred udalosťou DM ženský beh sa uskutočnil exkluzívny warm-up event Run Your Way, ktorý privítal skvelých hostí. Od profesionálnych bežcov cez zakladateľov running clubov až po milovníkov behu a influencerov. Tých počas diskusie vyspovedala Jana Šimkovičová zo Supershapeu, aby povedali, prečo behajú a aký má beh pre nich význam.

Beh má prinášať radosť a nové výzvy. Zdroj: Alex Hudák

Profesionálna atlétka a maratónska bežkyňa Nikoleta Jichová si svoje ciele v behu držala vždy vysoko. Pre ňu je beh nielen športom, ale aj vášňou a cestou k prekonávaniu vlastných limitov. Jej príbeh ukazuje, že beh je o neustálom raste a vývoji.

Akcia spájala všetkých milovníkov behu. Vrátane influencerov. Zdroj: Alex Hudák

Zakladateľ bežeckej komunity LOVE THEM RUNNING CLUB Yaksha vidí v behu príležitosť stretnúť nových ľudí a vytvoriť komunitu, ktorú spája lásku k pohybu. Jeho príbeh ukazuje, že beh môže byť cestou k budovaniu komunity a podpore zdravého životného štýlu.

Naty Kerny a Yaksha. Zdroj: Alex Hudák

Aj influencerka Naty Kerny miluje pohyb a beh je jednou z jej vášní. Aj keď nie je profesionálnou bežkyňou, pravidelný beh je pre ňu spôsobom, ako sa zbaviť stresu a udržať si fyzickú kondíciu. Svojím prístupom ukazuje, že beh môže byť zábavný a prospešný pre každého, bez ohľadu na vek či výkonnosť.

Spoločný beh so She Runs

Po diskusii mali všetci prítomní možnosť pustiť sa do akcie. Spoločný community run s rozcvičkou vedený Petrou Pukalovičovou zo SheRuns po nábreží Dunaja opäť ukázal, že beh nie je len o fyzickej aktivite, ale aj o vytváraní komunity a zábave. Táto spoločná udalosť všetkým pripomenula, aký výnimočným spôsobom dokáže beh spájať ľudí.

Zdroj: Alex Hudák

Beh pre všetkých

New Balance ukazuje, že beh je pre každého a že nie je dôležité, ako rýchlo alebo ďaleko bežíme. Je to cesta k sebapoznaniu, potešeniu a lepšiemu zdraviu. Run Your Way inšpiruje objaviť svoj vlastný dôvod na beh a bežať tak, ako to cítiš.

Nechceš pretekať s ostatnými, ale behať pre seba samého. Zároveň sa New Balance snaží vytvoriť inkluzívne prostredie pre všetkých bežcov, či už sú začiatočníci, alebo profesionáli. Nezáleží na tom, či bežíš rýchlo alebo pomaly, dôležité je, že si sa rozhodol bežať.