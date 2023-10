Vypadnutý Daniel z Farmy: Na sex som na farme ani nepomyslel. Ľudia v klube mi ďakujú za reprezentáciu queer komunity (Rozhovor)

So stereotypmi som na Farme nemusel bojovať. Nie som totiž ničím špeciálny, možno by som povedal skôr nekonvenčný, prezrádza Daniel.

Pre mnohých televíznych divákov bolo veľkým šokom, keď už po druhom týždni v reality šou Farma vypadol 25-ročný Daniel Kňažík. V rámci jubilejnej 15. série, ktorá je tentoraz založená na koncepte súboja troch vekových generácií – X, Y a Z, bol Daniel veľkým favoritom a hlavne miláčikom publika.

Na prvý pohľad kontroverzná postavička, no v súkromí introvert z Bratislavy bojoval za strednú generáciu Y. Verejne sa hlási ku LGBT+ komunite a zároveň je aj aktivistom, ktorý bojuje za práva znevýhodňovaných ľudí. Hoci cez deň sa živí ako technický analytik, v noci sa prebúdza jeho ženské ja.

V rámci svojej komunity je totiž známy aj pod svojím pseudonymom Kar’Ma, s ktorým aktívne vystupoval ako drag queen (drag je etablovaný umelecký žáner, v rámci ktorého sa muž prezlieka za ženu, tancuje a robí lip sync), no aktuálne sa s týmto alteregom viac venuje DJingu.

Pravidelne robil drag šou v podniku Tepláreň, kde performoval napríklad ako Lady Gaga, Cher či ďalšie ženské speváčky. Viac o tejto jeho stránke sa dozvieš v našej dokumentárnej reportáži. V Teplárni tiež kedysi pracoval ako barman a dokonca sa poznal aj s obeťami ohavnej vraždy z októbra minulého roka – s Matúšom a Jurajom. O tom, ako si na nich spomína a ako prežíval celý incident sa dozvieš v našom videorozhovore z pochodu proti nenávisti.

Tentokrát sme Daniela vyspovedali ohľadom jeho účasti vo Farme. Prezradil nám napríklad aj to, či musel na statku bojovať so stereotypmi, prečo na farme na sex ani nepomyslel, kvôli čomu sa do šou prihlásil, čo bolo preňho na farme najdrsnejšie, ako naňho reagujú ľudia na ulici, ale aj to, ako hodnotí seba a ostatných farmárov po tom, čo videl Farmu v televízii.

Zdroj: Daniel Kňažík archív

Aké to bolo ako doslova vymeniť sukne a make-up za lopatu?

Bolo to pomerne jednoduché, na Farmu som šiel aj preto, že som očakával túto zmenu a že ma to aj bude pomerne baviť. A to sa aj stalo. Samozrejme, nie som veľmi zvyknutý na manuálnu prácu, no zmena bola naozaj pomerne ľahká a moje make-upy a sukne, ako si spomenul, mi veľmi ani nechýbali. Make-up som so sebou mal a moje kostýmy nie sú vždy tá najviac pohodlná voľba, takže od nich sa mi možno aj odľahlo.

Aké boli tvoje bezprostredné pocity po vypadnutí?

Mix eufórie, smútku, hladu a triašky z energeťákov od sponzora. Vypil som ich totiž tri počas duelu, čo nie je úplne v pohode, ale bol to prvýkrát nejaký cukor po 2 týždňoch. Prvá emócia bola vlna smútku a šťastia, vedel som, že idem domov a odídem z farmy, od super ľudí a super práce. Zamrzelo ma, ako krátko som tam bol. Na druhej strane idem domov do pohodlia a pokoja, jedla podľa výberu, do môjho fajn života, kde si pustím hudbu, kedy chcem a nebudem musieť rýľovať zem o 7 ráno. V skratke bola to obria vlna emócií, čo som už dlho necítil.

Už pri predstavení jednotlivých účastníkov pred začiatkom Farmy 15 si bol spomedzi všetkých najviac riešený práve ty. Na sociálnych sieťach si si získal množstvo ovácií a podporných komentárov s tým, že ľudia budú najviac fandiť tebe. Aké si dostával reakcie, keď si vypadol?

Reakcií bolo skutočne veľa, no nie všetky boli žiaľ iba pozitívne. Keď som vypadol, dostal som mnoho správ, že ľudia boli sklamaní a smutní, z toho, čo sa stalo. Žiaľ mi asi iba došla šťastena. Jednoducho som prehral duel a šiel domov. Čo sa dalo viac spraviť? Dal som do toho skutočne všetko.

Zdroj: TV Markíza

Reagujú na teba už aj na ulici mimo sociálnych sietí?

Áno, zastavujú ma ľudia na ulici, keď sa niekam presúvam, prípadne aj v klube, kde sa mi už ťažšie reaguje na ich podporu a hovoria, že i keď krátko, sú veľmi radi za druh reprezentácie queer komunity od mojej osoby a sú na mňa hrdí. To ma veľmi potešilo a vyhŕkla mi aj slza z týchto slov.

Dôveru do teba očividne vkladali aj samotní farmári, keďže ťa hneď po príchode na farmu vymenovali za farmára týždňa. Očakával si to?

To rozhodnutie bolo úplne náhodné, tak nejak sme sa dohadovali už v kontajneri, že to asi bude nejaká minihra a možno dostaneme výhodu, akou bude imunita, prípadne voľbu farmára týždňa. Tak sme si zo srandy dohodli vymenovať mňa ako farmára týždňa. A ja som si povedal, že to skúsim. Ostatní totiž nechceli byť prvým farmárom, ale ja sa nebojím práce a výziev. Takže som to očakával, rozhodnutie bolo vlastne iba na mojej generácii, na ľuďoch, s ktorými som si okamžite sadol a boli sme tak dohodnutí.

Mnohí ľudia aj farmári počas minuloročnej Farmy odsudzovali Fifqa, víťaza 14. série, za to, že si farbí vlasy a lakuje nechty. Mám však pocit, že ty si už s takýmito stereotypmi a predsudkami len na základe vzhľadu až tak nemusel bojovať, či?

Určite by som to netvrdil. Farmári boli úžasní a otvorení, možno sa našiel nejaký pohľad či poznámka na moju osobu, čo som však kompletne odignoroval, pretože to neberiem ako útok na mňa, skôr to beriem ako prezradenie intelektu človeka, ktorý dané správanie ukazuje.

Po tom, ako sme sa aj s ostatnými viac spoznali, zistili, že je so mnou sranda, mám čo povedať, nemajú sa čoho báť a možno nespadám do nejakej ich škatuľky človeka, čo si vytvorili v hlave. Takže veľmi skoro som si ich získal a vnímali ma ako bežného smrteľníka. Nie som ničím špeciálny, možno by som povedal skôr nekonvenčný. Prvá bariéra xenofóbie bola preč a bolo nám hneď veselšie.

Zdroj: Daniel Kňažík archív

Prečo je to podľa teba tak?

Ľudia majú zlú mienku a boja sa všetkého nového a iného, čo možno vo svojej bubline, v ktorej celý život žili, nevideli. Je to pochopiteľné, no treba mať otvorenú myseľ, a tú zväčša tiež nemajú, pretože to nikdy nepotrebovali. Žili celý život, v čom sa narodili, takže zmena je pre nich náročná a jej prijatie ešte náročnejšie.

Čo bolo pre teba osobne na Farme najdrsnejšie?

Úprimne asi všetko (smiech). Od nepohodlia, po fyzické aktivity, boj s časom v rámci plnení úloh či kvalitu spánku, ktorá bola kvôli počasiu tiež pomerne náročná. Do toho žiadna forma zábavy, okrem komunikácie s ostatnými farmármi, takže nedalo sa tam nijako veľmi odreagovať a vydýchnuť si.

Mnohí exfarmári z predošlých sérií nám v rozhovoroch prezradili, že pre nich bol najdrsnejší aj nedostatok sexu...