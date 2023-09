Počas letu ich rušil prdiaci a chrápajúci pes. Nahnevaný pár dostal od spoločnosti vysoké odškodné

Peniaze vraj venujú charite.

Gill a Warren Pressovci z Nového Zélandu dostali od spoločnosti Singapore Airlines kompenzáciu za rušivý let, ktorý museli absolvovať pri psovi. Ten v priebehu 13-hodinového letu pravidelne vypúšťal plyny a chrápal, píše LadBible.

Keďže si však partneri zarezervovali prémiovú ekonomickú triedu, očakávali oveľa vyšší komfort. Zamestnancov síce požiadali, či by sa nemohli presunúť inde, no v lietadle boli voľné iba miesta v nižšej cenovej kategórii. Časom si presadli do priestorov určených pre zamestnancov, no škoda už bola na svete.

Keď po neuspokojivom lete žiadali od firmy refundáciu, dostali iba vouchery na cestovanie, čo im nestačilo. Letecká spoločnosť preto Pressovcom nakoniec vrátila peniaze v cene lístkov, a teda zhruba 1 410 dolárov.

Financie údajne plánujú darovať charite, ktorá sa zameriava na vodiacich psov pre ľudí s poškodeným zrakom. Gill Pressová tvrdí, že im nešlo o vrátanie peňazí, ale o princíp, aby sa ľudia za tento netradičný cestovný diskomfort zodpovedali.