Najpredávanejší pick-up na svete dostal facelift, Ford F-150 je modernejší, univerzálnejší a verzia Raptor R ešte silnejšia

Spolu s modernizovanou podobou F-150-ky automobilka ukázala aj svoje vynovené logo.

Najpredávanejší model na severoamerickom trhu sa so železnou pravidelnosťou podrobuje vylepšeniam, no a inak tomu nebude ani pre nasledujúcich modelový rok. Ford totiž práve predstavil slávny pick-up v modernizovanej podobe, a to naprieč celým jeho širokým spektrom verzií. Hoci nejde o úplne novú generáciu, vynovený modelový rad F-150 dostal novú masku, ktorá sa v závislosti od stupňa výbavy líši svojím spracovaním a napojením na čelné LED svetlá. Tie dostali opäť novú grafiku, pričom za príplatok nechýba ani ich adaptívna technológia.

Spolu s vynoveným F-150 automobilka ukázala aj svoje modernizované logo, ktoré nadobudlo plochý 2D dizajn. Kozmetickými úpravami prešiel aj predný nárazník, v ponuke sú nové typy diskov kolies, zatiaľ čo vzadu evidujeme rovnako novú grafiku koncových svetiel. Ford súčasne prináša nové riešenia, ktorými sa snaží zlepšiť univerzálnosť a využiteľnosť pick-upu – veko zadnej korby napríklad dostalo dodatočné dvierka (Pro Access Tailgate), vďaka ktorým je možné prepravovať dlhšie predmety, či otvoriť korbu aj pri zapojenom prívese. Špeciálnu pozornosť následne značka upriamuje do vrcholnej verzie s dodatkom Raptor (R), ktorá dostala tiež hŕstku kozmetických inovácií.

Zatiaľ čo "klasický" Raptor sa spolieha na šesťvalec, neskôr predstavený Raptor R sa vrátil k poriadnemu osemvalcu. Zatiaľ čo doteraz 5,2-litrový agregát s kompresorom disponoval výkonom 522 kW/710 koní a 868 Nm, odteraz ponúkne ešte väčšiu porciu sily. Ford síce oficiálny údaj zatiaľ neuvádza, nechal sa však počuť, že má ísť o najvýkonnejší sériovo vyrábaný pick-up na trhu. Tým automobilka naráža najmä na konkurenčný RAM 1500 TRX, ktorý má výkon 712 koní, čím sa doteraz hrdil prvenstvom vo výkone. Raptor R tak zjavne tento údaj prekoná.

Pointou verzie Raptor je však samozrejme jeho vysokopevnostný rám, ktorý má dodatočné vystuženie, zatiaľ čo zadná náprava má až 5-prvkové zavesenie a vinuté pružiny. Elektronicky ovládané tlmiče FOX Live Valve majú zvládnuť aj najextrémnejší terén. Vzadu je štandardne umiestnený samosvorný diferenciál, zatiaľ čo vpredu elektronická uzávierka diferenciálu. Priamo z výroby Ford navyše ponúka až 37" pneumatiky, teda vôbec najväčšie obutie, aké kedy táto automobilka pre daný typ vozidla ponúkala. S nimi má Raptor svetlú výšku až 33,3 centimetra, predný nájazdový uhol je pritom na úrovni vyše 33°, zatiaľ čo odjazdový je takmer 25°.