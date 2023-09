Tvorca The Last of Us vytvoril nových Pirátov Karibiku: „Nechápem, ako nám ho v Disney mohli schváliť“

Craig Mazin pracuje na pokračovaní Pirátov Karibiku. Čo sa deje s filmom a uvidíme aj spin-off s Margot Robbie?

„Navrhli sme ten príbeh a mysleli sme si, že neexistuje šanca, že to zoberú. Bolo to až príliš divný návrh na scenár. Ale oni to zožrali! Potom sme napísali (so scenáristom prvých štyroch častí Tedom Elliotom, pozn. red.) fantastický scenár, ale začal štrajk a všetci teraz vyčkávajú.“, povedal Craig Mazin pre Los Angeles Times.

Tvorca seriálov The Last of Us a Chernobyl Craig Mazin pracuje na novom filme Pirátov z Karibiku, no nie je jasné, kedy vznikne. Rovnako nie je jasné, či v ňom bude aj Johnny Depp ako Jack Sparrow. Depp vyhlásil, že sa do série už nikdy nevráti, no producent Jerry Bruckheimer povedal, že je to vo hviezdach.

Okrem tohto filmu malo štúdio Disney pracovať aj na spin-offe, v ktorom by hlavnú rolu hrala Margot Robbie. Tá však povedala, že tvorcovia od scenáru nakoniec upustili a film nevznikne. Bruckheimer však dodal, že sa k scenáru chcú vrátiť neskôr a film nakrútiť, ale prednosť má scenár Craiga Mazina.