10 rád, ktoré ti pomôžu zvládnuť Starfield: najlepšie lode, zbrane, questy a ako cheatovať hru

Starfield je obrovská a komplexná hra. Ak sa budeš riadiť týmito radami, výrazne si ju uľahčíš a spríjemníš hranie.

Starfield je nesmierne komplexná hra s desiatkami rôznych herných mechaník. Nie je jednoduché zorientovať sa v nich a tvorcovia ti takmer vôbec nepomôžu, keďže zo začiatku na hráča vysypú strašne veľa možností. Našich (viac ako) desať tipov a rád ti spríjemní počiatočné hodiny v hre, ktoré sú pre každého hráča skúškou trpezlivosti. Navyše, získaš tak lepšie zbrane, brnenia, vesmírne lode či questy.

1. Odkladaj si veci u parťáka a na lodi

O tom, ako zle nadizajnovaný a spracovaný je inventár, sme už písali. Starfield je hra, v ktorej budeš neustále niečo zbierať – od nezmyselných predmetov cez materiály až po vybavenie, zbrane a oblečenie.

Veľmi rýchlo ťa to preváži, a tak je vhodné uskladniť nejaké nepotrebné veci u parťáka a následne aj na vesmírnej lodi. Ak s tým budeš mať problém aj po niekoľkých hodinách, investuj v tabuľke skills/zručnosti do navýšenia nosnosti postavy a lode.

Zdroj: Bethesda

2. Cestuj po vesmíre cez zoznam misií a úloh, nie cez hviezdnu mapu

Orientovať sa na hviezdnej mape je neobratné, pomalé a nejasné. Používateľské rozhranie je v tejto hre nedostačujúce, a tak ho odporúčame celé obísť. Namiesto mapy si otvor zoznam questov (v menu úplne naspodku), vyber si úlohu, ktorej sa chceš venovať, a následne stlač „Set Course“.

Hra ťa automaticky navedie na konkrétne miesto a planétu a odtiaľ stačí už len použiť fast travel na rýchle cestovanie. Dávaj si však pozor, kam cestuješ. V ľavom hornom rohu má každý hviezdny systém označenie nebezpečia. Ak si level 10 a daný hviezdny systém má označenie 30, nečakaj v ňom prechádzku ružovou záhradou.

Zdroj: Bethesda

3. Čím skôr si odomkni užitočné skilly

Univerzálne najlepšie a najvhodnejšie skilly sú Persuasion (trieda Social) pre zvýšenú možnosť ovplyvňovania ľudí v rozhovoroch, Boost Pack Training (sekcia Tech), bez ktorého nebudeš môcť používať jetpack, či Security (sekcia Tech) pre možnosť odomykať dvere a sejfy. V hre je oveľa viac super skillov, ale záleží na každom hráčovi, aký štýl hrania zvolí a aký mu vyhovuje.

Skilly nemôžeš resetovať (takzvaný respec) ako azda v každej inej RPG hre, tak si vopred rozmysli, do čoho investuješ. Naopak, niektoré skilly sú zbytočné, ako napríklad slideovanie, stealth (ten je v tejto hre zbytočný a nie veľmi zábavný) či budovanie základní, čo sa oplatí robiť až po niekoľkých desiatkach hodín, respektíve v New Game Plus.

Zdroj: Bethesda

4. Zameraj sa na vylepšovanie lode a jej skillov

Pokiaľ si nezvolíš skill Piloting, nebudeš môcť ovládať a kradnúť väčšie, lepšie vesmírne lode. Ak si nevyberieš skill Targeting Control Systems, nebudeš vedieť v zameriavacom móde počas bitiek vesmírnych lodí vybrať konkrétne ciele, ktoré chceš zničiť. Je to dôležité, ak sa chceš nalodiť na nepriateľskú loď a získať ju na svoje účely či predaj.

Možnosť takzvaného „boardingu“ lodí sa zobrazí, až keď jej odstavíš motory. Ak si chceš loď viac upravovať, prípadne si postaviť vlastnú podľa svojich predstáv, musíš zainvestovať do skillu Starship Design (všetky sa nachádzajú v triede Tech).

Zdroj: Bethesda

5. Nezbieraj junk a zbrane, ktoré ti nevyhovujú

V Starfielde sa veľmi rýchlo zaťažíš, keďže na každom kroku môžeš zbierať desiatky predmetov a zbraní. Takzvaný junk (bezvýznamné predmety) však nemajú veľkú hodnotu a zbytočne ťa zaťažia. Ak chceš niečo zbierať kvôli predaju, oplatia sa zbrane, obleky, helmy a boostery. Sú zároveň najťažšie, takže si dávaj pozor na nosnosť.

Ak ju presiahneš, nebudeš môcť využívať fast travel ani šprintovať na dlhšie úseky. Hra však postupne ponúkne možnosti, ako to obísť, či už formou schopností, skillov, alebo väčších inventárov. Keď už budeš niečo predávať, daj si pozor, aby si nepredal aj vybavenie, ktoré aktuálne používaš (hra ťa na to neupozorní).

Zdroj: Bethesda

6. Občas si prečítaj, čo je na počítačoch

Niekedy získaš pomoc automatických robotov/veží, inokedy otvoríš dvere k pokladu alebo ťa denník nejakého človeka naviguje k jeho pokladu či kľúču k trezoru (v jednom trezore sme takto našli takmer 20-tisíc kreditov). Okrem toho sa občas dozvieš viac o niektorých postavách či frakciách a príbehu celkovo.



7. Používaj skener

Na planétach sa dajú skenovať rastliny, živočíchy aj netradičné úkazy. Keď oskenuješ dosť predmetov záujmu, získaš za to body. Ak planéty oskenuješ úplne, môžeš dáta predať za slušný obnos Vladimírovi na vesmírnej stanici The Eye. Skener navyše (z nejakého dôvodu len občas) ukazuje aj smer, akým sa máš vydať, keď máš vybratý nejaký quest a nachádzaš sa na rovnakej planéte, na ktorej je aj zvolený quest.

Zdroj: Bethesda

8. Pravidelne spi a ukladaj si hru

Starfield je z nepochopiteľného dôvodu ďalšou hrou, ktorej dizajnéri v roku 2023 nepovažujú automatické a najmä pravidelné ukladanie za dôležité. Môže sa ti stať (rovnako ako nám), že prídeš o polhodinu hrania, ak ti hra spadne, objaví sa bug, ktorý ťa nepustí ďalej, alebo vypadne elektrina. Ukladaj si hru pravidelne a často. Nezabúdaj pritom ani na spánok vlastnej postavy. Ak sa vyspíš poriadne, získaš bonus na získavanie skúseností.

9. Venuj sa aj hlavnému questu

Otvorí ti to dvere k ďalším, oveľa lepším vedľajším questom, zoznámi ťa to hlbšie s hernými mechanikami a okrem toho si aj lepšie zarobíš. V Starfielde je jednoduché ponoriť sa do hry a venovať sa všetkému ostatnému, len nie hlavnému príbehu, ale hráči sa tak zbytočne oberú o dôležité informácie, vybavenie a kredity.

10. Neignoruj sekciu Activities a pridaj sa k frakciám

Frakcie ponúkajú jedny z najlepších questov v hre na čele s UC Vanguard. Ak sa staneš ich členom, čaká ťa niekoľkohodinové dobrodružstvo inšpirované filmami o Votrelcoch. Aktivity zase niekedy prerastú do dôležitých questov so super odmenami. Daj si pozor, aby si popri frakcii pirátov Crimson Fleet nebol aj v iných frakciách. Budeš tak likvidovať členov viacerých frakcií súčasne a vypíšu na teba vysoké odmeny.

Zdroj: Bethesda

Bonus

Veľké červené dvere, ktoré sa zatvárajú pri spustení alarmu, sa zo správnej strany dajú otvoriť. Cutter, ktorý hráči používajú na zbieranie surovín na planétach, slúži aj na rozrezanie poistných zámok na týchto dverách. Inokedy sú zase dvere uzamknuté na neďalekej konzole či počítači (vždy sa treba obzerať po okolí).

P. S. Získaj úžasný vesmírny oblek a helmu hneď na začiatku hry.