Virálny Grimace shake z TikToku je dostupný už aj v slovenskom McDonald's. Tento týždeň môžeš k nemu získať aj merch

Fialový, chlpatý a vždy usmiaty. To je Grimace! Jeden z najikonickejších charakterov z McDonald’s sveta zavíta po prvý raz na Slovensko. A hneď vo veľkom štýle.

Počas svojej Grimace tour oslávi uvedenie svojho magického a TikTokom ospevovaného Grimace Shake. Ak si ešte neochutnal*a tento fialový milkshake z McDonald’s, ktorý internet pozná ako jednu z najvirálnejších chutí posledných rokov, je čas to napraviť.

Grimace sa vždy v čase medzi 13:00 a 19:00 objaví na týchto miestach v Bratislave:

Námestí slobody (24.7.)

v OC Eurovea (25.7.)

na streche OC NIVY (26.7.)

na streche OC NIVY (27.7.)

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa McDonald's Slovensko (@mcdonalds.sk)

💜 Grimace má pre fanúšikov prekvapenie. Ideš do toho?



Odfoť sa s Grimace v Bratislave (24.7. – 27.7.), zverejni do 27.7. fotku na svojom verejnom Instagramovom účte (vo feede alebo v stories) a označ @mcdonalds.sk. Možno práve ty vyhráš merch priamo od Grimace.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa McDonald's Slovensko (@mcdonalds.sk)