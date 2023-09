Objavovanie planét a cestovanie vesmírom v Starfielde je veľké sklamanie plné načítavacích obrazoviek

Starfield je hádam najočakávanejšia RPG hra posledných rokov. Stoja za ňou totiž tvorcovia Skyrim či Fallout zo štúdia Bethesda Game Studios a ide o ich prvý originálny svet po 25 rokoch. Vývojári opustili Zem a pustili sa do rozľahlého vesmíru. V hre je viac ako 1 000 planét, avšak väčšinu si hra vytvára sama procesom procedurálnej generácie.

Drvivá väčšina planét sa tak podobá na nejaké iné. Na väčšine z nich navyše hráč nenájde veľa života. V najlepšom prípade sú na planétach nejaké živočíchy, rastliny a kopce. Na stret s mimozemskou civilizáciou počas pristávania na náhodných planétach tak hráči môžu zabudnúť.

Starfield si užijú najmä hráči, ktorým sa páčila hra Death Stranding. Je tu veľa chodenia, behania a objavovania nových prostredí. Zatiaľ sa nám však nestalo, že by nás nejaká planéta niečím ohúrila. Na každej sú náhodne generované miesta a stavby, ako napríklad ľudské laboratóriá či opustené továrne plné vesmírnych pirátov (takzvaní Spacers).

Dá sa povedať, že na každej planéte môže hráč vybrať skener, oskenovať tamojšiu faunu a flóru, zabiť vesmírnych pirátov, získať nejaké suroviny a ísť ďalej. Ak sú na planéte viaceré body záujmu, nedá sa medzi nimi cestovať pešo a treba opäť zvoliť rýchle cestovanie cez načítavacie obrazovky.

Niektoré planéty sú vizuálne podmanivé, ale chýbajú na nich náhodné udalosti, ako napríklad pád vesmírnej lode a následná záchrana preživších alebo stret s mimozemskou rasou či objavenie človeka, ktorý tam stroskotal a posledných 20 rokov žije sám a zošalel. Jednoducho klasické náhodné momenty, na aké sú hráči zvyknutí napríklad zo Zaklínača či Red Dead Redemption 2.

Väčším sklamaním je to, že je hra plná načítavacích obrazoviek (takzvané loading screens). Niekoľkosekundové načítavanie spôsobí rýchle cestovanie medzi mestskými časťami (fast travel), ale aj vchod do vesmírnej lode. Odlet z planéty spustí ďalšiu načítavaciu obrazovku, rovnako ako let do inej hviezdnej sústavy.

Ďalšiu načítavaciu obrazovku následne spustí pristátie na konkrétnej planéte a áno, uhádol si, hráča čaká ďalšie načítavanie, keď loď opustí, aby planétu preskúmal. Skúmanie vesmíru a planét preto nepôsobí plynulo a prirodzene a hráč sa do hry nedokáže naplno ponoriť, keďže mu zážitok neustále kúskujú načítavacie obrazovky (takzvané breaking the immersion).

In Starfield, you can set landing targets on any part of a planet or moon and land there. #Starfield #Xbox pic.twitter.com/cmu8xaaZFi

Veľkým sklamaním pre mnohých hráčov je aj to, že nie je možné zostúpiť do atmosféry planét a následne na nich pristáť (ako napríklad v titule No Man’s Sky). K jednotlivým planétam sa nedá ani priblížiť.

Vo vesmíre existujú pohyblivé 3D telesá, ktoré sa pohybujú po svojom orbite. Avšak, keď má hráč pred sebou planétu, môže k nej cestovať aj 10 hodín a na obrazovke sa vôbec nič nezmení. Je to len ilúzia pohybu a z titulu sa tak trochu vytráca pocit z objavovania vesmíru.

OMG - This is SOOOOooo Much more limited than even I imagined. Not only can you not fly any closer to a planet, but you can't fly away from it. You're locked in small field even in space travel. It's only an illusion that you're moving. So disappointing #Starfield #Xbox… pic.twitter.com/AR7eV2i01p