VIDEO: Tyson Fury prišiel na staredown v kroksoch a bez košele, pričom si robil srandu zo svojej nadváhy. Súpera označil za malého

Sebavedomá boxerská hviezda ukázala presne to, čo sme od nej čakali.

Doposiaľ neporazený britský boxer Tyson Fury a bývalý MMA šampión organizácie UFC Francis Ngannou sa stretli zoči voči na tlačovej konferencii k ich spoločnému desaťkolovému boxerskému zápasu, ktorý uvidíme 28. októbra.

Zatiaľ čo Ngannou, prezývaný The Predator, prišiel na staredown elegantne oblečený v košeli a saku, Fury nezostal nič dlžný svojej povesti veľkohubého šoumena a prišiel v kroksoch a bez trička, pričom si ihneď začal robiť srandu zo svojej postavy a nadváhy.



Ngannoua dokonca sebavedomo vyzýval, aby sa chytil jeho tuku na bruchu. Síce bývalý MMA zápasník z Kamerunu vyzeral byť v lepšej forme, Brit v zápasoch nikdy nevyzeral ako ukážkový atlét, no napriek tomu nikdy neprehral a z 33-och výhier má na konte až 24 knokautov.





Navyše sa tentoraz prvýkrát ukázala veľká výšková prevaha Furyho. Síce Ngannou je so svojimi 193 centimetrami poriadnym obrom, Fury, prezývaný The Gypsy King, je s 206 centimetrami ešte o pol hlavy vyšší. Súperovi to dal pocítiť posmeškami. „Malý muž,“ opakoval mu Fury s úsmevom.



Brit si nepripúšťa nič iné, než výhru a vyhlásil, že keď porazí Ngannoua, chce pokračovať v boxe s veľkými hviezdami, pričom ďalším v rade by mal byť súčasný šampión ťažkej váhy UFC Jon Jones. Ten sa s Furym už viackrát podpichoval na sociálnych sieťach, k žiadnej dohode však zatiaľ nedošlo, pretože Jones chcel s Britom zápasiť v klietke, nie v ringu.





Ako sme písali začiatkom septembra, Ngannou trénuje na boxerský duel s Furym legendárny Mike Tyson. Svojho zverenca dokonca poriadne vychválil na Instagrame. „Nie je ľahké na mňa zapôsobiť, ale Francis Ngannou vie, ako boxovať. Takto vyzerá oddanosť,“ napísal Tyson. Podľa jeho slov robí veľké pokroky.