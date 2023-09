Je to oficiálne: Kylie Jenner a Timothée Chalamet tvoria pár. Na koncerte Beyoncé bozkami nešetrili

Zaľúbená dvojica sa od seba nedokázala odlepiť.

Špekulácie sa po dlhých mesiacoch potvrdili. Modelka a podnikateľka Kylie Jenner tvorí pár s hercom Timothée Chalametom. Spoločne sa zúčastnili koncertu Beyoncé na známom štadióne SoFi Stadium na predmestí Los Angeles v Inglewood. Popová hviezda tam odohrala svoje špeciálne vystúpenie pri oslave svojich 42. narodenín.

Exkluzívne zábery ich spoločného objímania sa a vrúcneho bozkávania zverejnil známy bulvárny portál TMZ. Na sociálnych sieťach však kolujú aj ďalšie spoločné videá z daného koncertu, ktoré sa podarilo natočiť fanúšikom. Je to vôbec prvýkrát, čo sa dvojica ukázala spoločne na verejnosti, pričom nechýbali vzájomné nežnosti.

V ich prítomnosti vo VIP sekcii boli aj Kendall Jenner, Lori Harvey, Justine Skye ale aj manželia Justin a Hailey Bieber. Blízko nich sa nachádzali aj Adele, Zendaya a Kim Kardashian.

Dohady o tom, že dvojica spolu tvorí romantický pár sa objavili už začiatkom roka 2023, keď to zverejnil miliónový instagramový profil DeuxMoi, ktorý je známy tým, že má tajné zdroje z okolia celebrít a častokrát v predstihu a správne informoval o viacerých celebritných láskach. Dovtedy však existoval jeden jediný záber dvojice, a to z januárovej módnej prehliadky Jeana-Paula Gaultiera.

Pár mesiacov na to, v apríli 2023, odfotili auto Kylie zaparkované pred Timothéeho domom a obaja tiež ich natočili, ako si spoločne zabehli na taco. Kylie donedávna tvorila pár s raperom Travisom Scottom, s ktorým majú dve deti – 5-ročnú dcéru Stormi a len ročného syna Aireho. Travis na svojom najnovšom albume Utopia poslal skrytý diss na Timothéeho, konkrétne na skladbe Meltdown:

“Chocolate AP and chocolate the Vs (Vs), got the Willy Wonka factory (Vs) / Burn a athlete like it’s calories, find another flame hot as me, b*tch.”

Chalamet hrá totiž v prequeli Willyho Wonku a továrne na čokoládu s názvom Wonka. Pripravovaný hudobný fantasy film režiséra Paula Kinga príde do kín už túto zimu.