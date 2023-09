Microcheating: Je problém, keď si vo vzťahu a máš stiahnutý Tinder alebo si píšeš s bývalým?

Tu lajkneš nejakú fotku, tam žmurkneš na kolegyňu, občas si s niekým krátko zaflirtuješ alebo si znovu stiahneš Tinder, len tak, zo zvedavosti. Sú to bežné veci, s ktorými majú takmer všetci skúsenosti. Buď ich robíme, alebo sa udiali nám.

Podobné aktivity sa nazývajú aj mikronevera (micro-cheating): nie je to úplne to, čo si predstavíme pod slovom nevera, ale dokáže to za sebou zanechať podobnú spúšť. V oblasti vzťahov nejde o žiadne nové slovo, no desiatky miliónov videní #microcheating na sociálnych sieťach sú jasným dôkazom toho, že ľudia sa o tom stále rozprávajú. Hľadali sme odpoveď na otázku, čo vlastne mikronevera znamená a ako môže ovplyvniť vzťah.

Čo všetko môže byť mikronevera

Patria sem napríklad súkromné správy online, flirtovanie (aj keď to nezájde ďalej), pikantnejší rozhovor s niekým iným než s frajerom či frajerkou. Môže to byť to, že dovolíš, aby ti niekto skladal komplimenty, a nepovieš, že si vo vzťahu, ani po tom, čo je zjavné, že ťa ten človek chce zbaliť. Aj udržiavanie emocionálneho vzťahu s bývalým či bývalou, bezcieľne prehliadanie Tinderu či jednoducho fakt, že hľadáš útechu inde než doma môže druhá strana vnímať ako podvod.

Toto zďaleka nie je konečný zoznam. Podľa štúdie z roku 2015, ktorá bola publikovaná v Journal of Sexual and Marital Therapy, možno takmer čokoľvek od sextingu cez klamstvo až po pohlavný styk považovať za podvádzanie. Rovnako tak ako mikropodvádzanie môže byť prakticky čokoľvek. Niektorí ľudia ani nevedia, že to, čo robia, je mikronevera. Pre nich by totiž nebol problém, keby sa tej aktivite venovala aj ich polovička. Hranicu podvádzania majú jednoducho stanovenú inde a bez otvoreného rozhovoru o hraniciach by to druhá strana nemala ako vedieť.

To, čo je pre teba (mikro)neverou, pre iných byť nemusí. A bolieť to môže poriadne.

Zdroj: Pexels/Katerina Holmes

Odborníci sa zhodujú, že mikronevera je pre obeť takým silným sklamaním, že môže ublížiť aj vzťahu. „Keď je partner obeťou mikronevery, začne spochybňovať vlastné pocity. Pochybuje, že je milovaný, že ho niekto chráni, ctí si ho, rešpektuje ho, zaujíma sa oňho,“ vysvetľuje terapeutka Lori Kret pre Mashable. Dodáva, že ak partner navyše ani nevie, prečo k mikronevere došlo, môže to vyvolať ďalšie pocity neistoty. Je dokonca možné, že začne spochybňovať svoju vlastnú milosť, príťažlivosť alebo hodnotu, alebo môže mať problém veriť, že sa to už nestane.